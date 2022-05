EUA vão albergar a maior instalação de cultivo de carne

Apesar do ceticismo de muitos, a carne cultivada poderá ser a solução para o conhecido problema da exploração de gado para consumo. Tendo isto em conta, os Estados Unidos da América (EUA) estão a construir a maior instalação de cultivo de carne do mundo.

A Good Meat é a responsável por este projeto colossal.

Embora a Food and Drug Administration ainda não tenha aprovado o consumo público desse tipo de carne, de acordo com o The Guardian, a Good Meat já está a construir instalações para produzir carne cultivada - instalações essas que serão as maiores do mundo deste setor.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, o gado bovino destinado à produção de carne e leite é responsável por 65% das emissões correspondentes ao gado. Mais do que isso, contribui em 14,5% para as emissões globais de carbono, com 7,1 gigatoneladas, anualmente.

Conscientes do impacto negativo do consumo de carne animal, existem mais de 150 empresas empenhadas na produção de uma alternativa. A carne cultivada poderá ser uma fonte alimentar a considerar, uma vez que implica menos recursos e reduz drasticamente as emissões.

Cultivo de carne pode ser a solução para a sobreexploração

O método escolhido para a produção artificial tem sido semelhante àquele que a indústria biofarmacêutica utiliza para produzir medicamentos e até mesmo vacinas. No caso da carne, conforme já vimos, são usadas as células do animal, não sendo necessário matá-lo.

Ora, os laboratórios utilizam um biorreator onde células provenientes de bancos de células de animais de pecuária podem ser cultivadas. Esse biorreator fornece todos os nutrientes, bem como todas as condições, necessários a um crescimento saudável. Assim que atingem uma determinada fase, as células podem ser recolhidas.

Além de garantir a presença dos nutrientes, as empresas têm trabalhado no sentido de garantir verosimilhança entre o aspeto e sabor da cultivada e da animal. Como ainda é recente, os valores não são elevados, portanto, empresas como a Good Meat pretendem reunir condições para produzir em grande escala e oferecer preços mais apelativos.

Para isso, a Good Meat irá instalar 10 biorreatores com capacidade para 250.000 litros. Este equipamento está atualmente a ser construído pela ABEC, que possui uma vasta experiência na biofarmacêutica. A empresa que abrirá as maiores instalações de produção de carne cultivada do mundo afirma que o local exato será escolhido dentro de três meses e, a partir daí, poderão começar a instalar os biorreatores.

À partida, em 2024, tudo estará operacional e serão produzidas 11.800 toneladas de carne por ano até 2026, prevendo-se um aumento para 13.700 até ao final da década.

