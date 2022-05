Uma das grandes novidades que o Windows 10 trouxe foi uma união única entre o sistema da Microsoft e o Linux. Passámos a poder ter acesso em qualquer parte deste sistema ao que de melhor o Linux oferece aos utilizadores.

Claro que a Microsoft não limitou esta união ao Windows 10 e incorporou também no Windows Server, para aumentar ainda mais o alcance e as oportunidades. Agora deu mais um passo importante e trouxe também o WSL 2 para este sistema.

O WSL tem vindo a evoluir e a dar aos utilizadores ainda mais possibilidades. Partiu de uma simples incorporação de um kernel e de funcionalidades mínimas e hoje já permite que até interfaces gráficas sejam usadas e que se integram naturalmente no Windows.

Estas melhorias únicas surgiram com o WSL 2, que a Microsoft rapidamente trouxe para o Windows 10 e a versão posterior. Esta é bem conhecida e rapidamente foi aproveitada, mas agora deu mais um passo importante, garantindo presença em novas áreas.

WSL 2 distros are now supported on Windows Server! This is currently available by installing a KB for seekers, and will be pushed as part of a regular update soon.https://t.co/s3aF4cJNZ6