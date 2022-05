Análise: Tablet Chuwi HiPad Pro de 10,8″

O mercado dos tablets continua a ter procura, mas a oferta não é tão forte quanto a que encontramos no universo dos computadores ou dos smartphones. A marca Chuwi não é propriamente desconhecida dos leitores do Pplware, mas, ainda assim, poderá não ser a opção óbvia. Dada a sua oferta interessante e completa de produtos, estamos a testar o Chuwi HiPad Pro de 10,8", com capa/teclado e caneta disponíveis.

Será que surpreendeu? Venha conhecer.

Especificações Gerais

O Chuwi HiPad Pro vem equipado com ecrã tem 10,8", uma dimensão bastante agradável para trabalhar. O facto de permitir acoplar um teclado e de ser compatível com caneta eleva a sua produtividade.

O tablet oferece uma resolução de ecrã de 2560 x 1600 píxeis e vem com um processador Helio G95. Inclui 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e vem com Android 11. Adicionalmente, permite a inclusão de um cartão microSD.

No tablet existe uma bateria com grande capacidade, de 7000 mAh, que garante cerca de 10 horas de trabalho. Este é o valor indicado pela marca, será que foi conseguido?

A câmara frontal, dedicada essencialmente a videochamadas tem 5MP e a câmara traseira é de 8MP. Destaca-se ainda a ligação Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, porta USB Tipo-C e os 4 altifalantes laterais para reprodução de som em stereo.

Design e acessórios

O tablet Chuwi HiPad Pro apresenta-se com um ecrã de 10,8" e com uma dimensão e peso muito equilibrados. A espessura tem apenas 7,5 mm e pesa 455g.

Apresenta-se com cor cinza prata, sendo que é composto por dois materiais, o metal e o plástico. Ao toque é perfeitamente percetível a diferença de materiais, visualmente, apesar da ligeira diferença de cores, o acabamento é bastante bem conseguido.

Na traseira existe o módulo que acopla a câmara traseira e o flash LED e ao lado ainda tem um microfone. A traseira também é rodeada de contactos magnéticos de forma a que seja facilmente acoplado à capa teclado.

Na frente, o ecrã é rodeado por uma moldura com uma linha fina preta em volta e uma outra em branco, sendo que tem um grande destaque, ainda que com a utilização quase passe despercebida. A câmara está posicionada no canto superior esquerdo.

Nas laterais encontra-se em cima o botão de volume e um microfone. À esquerda encontra-se a porta de carregamento e transferência de dados USB-C e o botão de ligar/desligar, em baixo o slot para os cartões SIM e SIM/microSD. Há que referir que não tem sensor de impressões digitais.

Os altifalantes (4) estão posicionados nas duas laterais, com o tablet na horizontal, e criam uma envolvência muito interessante de som, tanto para reprodução de música como para visualização de filmes ou séries. Com o volume no máximo, os agudos são impressionantemente equilibrados, no entanto, os graves não sobressaem.

O Chuwi HiPad Pro é vendido apenas com carregador e respetivo cabo, no entanto, existem acessórios que trazem uma maior utilidade, como é o caso da capa teclado Bluetooth, onde o teclado eleva substancialmente a produtividade, sendo quase como um pequeno notebook. Além deste periférico, ainda existe uma caneta com boa resposta ao toque. Em escrita e desenho também é um acessório fluido na sua tarefa.

O ecrã do Chuwi HiPad Pro

O ecrã tem resolução de 2560 x 1600 píxeis, com uma proporção de 16:10, uma área muito interessante para se trabalhar.

Em termos de qualidade de ecrã, o Chuwi HiPad Pro superou todas as expectativas. As cores são realistas, tem uma definição muito boa, tem bons contrastes e a luminosidade ajusta-se aos mais diversos cenários, até nos mais extremos, com incidência de luz direta ou num local muito escuro.

A reprodução de vídeos ou jogos acontece de forma muito fluida, e tem boa resposta ao toque.

Desempenho

O Chuwi HiPad Pro vem com um processador Helio G95 inclui 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Em termos práticos nas atividades de navegação Web, edição e gestão documental, leitura de PDFs e ebooks e utilização da generalidade de apps, o desempenho é bom, não sendo mostrado qualquer tipo de atraso.

Em reprodução de vídeo, em qualquer mediaplayer, apenas se notou uma ligeira perda de fluidez em 2160p a 60fps.

Em ambiente de jogo tudo funciona também de forma fluida, ainda que claro, existam limitações e jogos de elevada exigência gráfica ficam prejudicados.

Para comparação, efetuámos alguns testes de desempenho:

AnTuTu 9.3.8 : 322684

: 322684 Geekbench 5

CPU Benchmark : 481

: 481

Compute Benchmark: 1531

Este não é um tablet a pensar na fotografia dado que os resultados não são nada de surpreendentes, e por isso o teste mais intensivo foi feito durante videochamadas, com resultados também dentro do esperado.

Autonomia do Chuwi HiPad Pro

O Chuwi HiPad Pro vem equipado com uma bateria de 7000 mAh e o carregador que vem com a caixa é de 5V/2A, pelo que o carregamento acaba por ser demorado. No entanto, a autonomia acaba por ser um aspeto positivo.

Pelos testes que levámos a cabo, foi possível, em diferentes cenários atingir valores entre as 8 e as 10 horas de utilização, o que acaba por ir ao encontro do que é anunciado pelo fabricante. Esta autonomia é ideal para um dia inteiro de trabalho, que no fundo acaba por ser o pretendido por muitos utilizadores.

Veredicto

Este Chuwi HiPad Pro não é o primeiro modelo da fabricante testado aqui no Pplware e assim podemos comprovar a evolução da marca ao longo dos últimos anos.

A máquina que tivemos em mãos, além de uma construção mais cuidada, ainda apresenta pormenores que de destaque, como o ecrã de grande qualidade, os 4 altifalantes que, ao contrário de versões anteriores, funcionam mesmo todos com uma envolvência muito interessante para a gama, e a própria compatibilidade com acessórios que elevam a sua produtividade são fatores a destacar.

Em termos de desempenho, a verdade é que cumpre com as mais variadas exigências, sem surpreender efetivamente, mas também sem grandes limitações.

O tablet Chuwi HiPad Pro está disponível nas cores Neptune Blue ou Interstellar Silver, por apenas 233€. Poderá optar pela inclusão do teclado+capa e stylus (que recomendamos fortemente) por apenas 37€ adicionais.

O envio está disponível a partir de armazém europeu, com entrega rápida e isenta de taxas adicionais.

O Pplware agradece à Chuwi a cedência do tablet Chuwi HiPad Pro para análise.

Chuwi HiPad Pro