Criança de 2 anos comprou 31 cheeseburgers do McDonald’s com o iPhone da mãe

Não é um incidente que seguramente vá delapidar o orçamento familiar. Contudo, se desta vez foram 31 hambúrgueres McDonald's, a seguir poderá ser algo muito pior. Tudo isto porque com as crianças a mexer nos smartphones, se não existirem os mecanismos de segurança colocados à disposição do utilizador, pode ter de "comer algumas surpresas". O caso passou-se em Kingsville, Texas, EUA e mostra como é importante configurar um sistema de segurança forte no seu smartphone, como o Face ID ou Touch ID no iPhone.

Conforme podemos ver na imagem, a criança não parece muito aborrecida, mas poderia ser algo bem mais complicado.

O assunto do artigo serve sobretudo de gatilho para falarmos na importância das medidas de segurança que as pessoas não podem deixar de usar no dia a dia. Mais ainda se tiverem crianças que usam constantemente o smartphone dos pais.

Apesar de se focarem sobretudo nos jogos e nos vídeos, as crianças nascem hoje com uma disponibilidade mental extraordinária para mexer nestes gadgets e depressa aprendem rotinas.

Sorte terem sido compras no McDonald's...

Uma mãe recebeu 31 cheeseburgers do McDonald's depois que o seu filho de dois anos utilizou o seu iPhone. Os utilizadores destes dispositivos sabem que devem ter hábitos de segurança, para terceiros não bisbilhotarem as suas informações pessoais. Além disso, a Apple obriga sempre a configurar o Face ID ou o Touch ID. No entanto, há aplicações que "fogem" a estas medidas, ou por não obrigarem o utilizador a usar, ou por não terem. O serviço usado (com a app) para a criança efetuar a encomenda foi o DoorDash.

O caso foi partilhado pela mãe texana na sua conta do Facebook na segunda-feira. Ela, de forma divertida, publicou a história e a foto do seu filho ao lado de 31 cheeseburgers.

31 cheeseburgers grátis do McDonald's, se alguém estiver interessado. Aparentemente, o meu filho de 2 anos sabe como pedir pelo DoorDash.

Disse Kelsey Gordon no Facebook.

Por sorte o prejuízo foi de apenas 91,70 dólares

A mulher contou que recebeu uma notificação do DoorDash no seu telefone onde informava que o seu pedido estava a demorar mais do que o normal. Tudo veio à tona quando um carro parou na frente da sua porta com 31 cheeseburgers que o seu filho havia pedido. Curiosamente, e aproveitando esta partilha, outros utilizadores também contaram as suas aventuras.

Embora seja um erro inocente, é sempre aconselhável manter os seus smartphones bloqueados se tiver crianças ao seu redor. Além disso, a Apple também forneceu aos utilizadores controlos parentais para os utilizadores poderem configurar ações dedicadas aos menores em uso do equipamento.

Neste caso, a cena poderia ter sido facilmente evitada se as restrições apropriadas fossem colocadas. Além disso, a criança poderia ter pedido algo que valesse muito mais do que cheeseburgers. A mãe teve que pagar 91,70 dólares, que inclui a gorjeta de 25% pelos 31 cheeseburgers.

Além disso, os pais também podem configurar compras pelo Apple Pay que exigem Face ID antes de cada compra. Quando estas configurações são definidas, o uso inadvertido de meios de pagamento por parte das crianças fica impedido. Mesmo assim, o post da mãe no Facebook tornou-se viral e a criança de 2 anos foi convidada pelo McDonald's para conhecer a mascote da empresa.