Jogos Santa Casa: Problema em registar apostas no Euromilhões?

Problemas a submeter o Euromilhões? Durante o dia de hoje foram registadas falhas nos serviços da Santa Casa. Com a enorme vaga de ciberataques, tudo apontava que fosse mais um. No entanto, a Santa Casa da Misericórdia já veio dizer que se tratou apenas de uma falha técnica.

O Portal e App dos Jogos Santa Casa estão totalmente operacionais desde o início da tarde. Mas houve problemas nos terminais para registar o Euromilhões?

Jogos Santa Casa: Euromilhões tinha jackpot de 52 milhões

A falha técnica no DataCenter dos jogos da Santa Casa da Misericórdia impediu a realização de apostas no Euromilhões de hoje através de terminais de mediadores. Com vários utilizadores a questionarem o que estava a acontecer, algumas informações apontavam para um ciberataque.

Segundo a Lusa, a hipótese da falha ter sido provocada por um ciberataque "está fora de questão"..

No seguimento da falha técnica ocorrida ao início desta manhã no Datacenter dos Jogos Santa Casa, resultante de um conjunto de episódios técnicos complexos, inesperados e de grande demora na reparação, não foi possível recuperar o funcionamento dos terminais dos mediadores a tempo da aceitação do registo de apostas para o sorteio do Euromilhões desta noite", que tinha um 'jackpot' de 52 milhões de euros

No mesmo comunicado a Santa Casa reconhece "o transtorno causado aos seus apostadores e mediadores e apresenta desculpas pelo sucedido" e garante que estão a ser realizados todos os "os esforços para resolver o problema durante as próximas horas".

O Euromilhões é uma loteria jogada em alguns países europeus. Foi lançada no dia 7 de fevereiro de 2004. O primeiro sorteio ocorreu em Paris, no dia 13 de fevereiro de 2004.