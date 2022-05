Só Calafrios, um jogo de horror e sobrevivência, em Sintra

Sintra, é um dos locais mais mágicos de Portugal, tratando-se de uma vila pitoresca repleta de misticismo e histórias centenárias que agora vão ser o palco de um videojogo que está a ser desenvolvido pelo estúdio indie Paragaming Studios: Só Calafrios.

Trata-se de uma aventura de suspense e sobrevivência em Realidade Virtual, que se passa na nossa bela vila de Sintra.

Só Calafrios, é um projeto que se encontra em desenvolvimento pelo estúdio indie nacional, Paragaming Studios e que conta com dois autores: António Branco e Vasco Duarte.

Esta equipa foi formada após os dois desenvolverem vários pequenos projetos em conjunto: Doctor Pieuvre e To The Dawn para PC, no âmbito académico antes de começarem a desenvolver Só Calafrios. Este é o projeto mais ambicioso da equipa Paragaming Studios, utilizando uma nova plataforma de Realidade Virtual (VR) com toda a experiência obtida nos projetos anteriores.

Neste momento, encontram-se a trabalhar no seu primeiro jogo, que será um título para plataformas de Realidade Virtual e que se trata, tal como o nome não deixa grande margem para dúvidas, dum survival horror sobre o paranormal. trata-se de uma aventura que decorre em Sintra e que apresenta um enigmático engenheiro como protagonista principal.

Só Calafrios

A narrativa de Só Calafrios centra-se em Lino, um engenheiro amador desacreditado por defender a existência do paranormal e criaturas que o habitam. Depois de testemunhar uma assombração paranormal traumatizante, Lino ficou marcado e quer provar ao mundo que aquilo que experienciou foi real.

Lino desenvolve aparelhos para provar a existência do paranormal e decide testá-los em Sintra, uma das vilas mais misteriosas de Portugal onde não faltam contos e lendas sobre o paranormal.

Após chegar a Sintra, o jogador vai controlar Lino e ter de completar os capítulos para avançar, tudo isto enquanto evita morrer pelas garras dos monstros paranormais que o esperam na floresta. Quanto mais o jogador avança, mais os objetivos vão se dificultando e se complicando, como a aparência de entidades mais fortes e ferozes, e mais provas e objetos a recuperar e interagir.

Segundo os autores do Só Calafrios, o projeto começou com a simples ideia de fazer um jogo em Realidade Virtual (VR), e depois passou a ser um jogo de horror. “Eu queria que esta experiência fosse mais intensa utilizando o VR como ferramenta para melhorar a imersão. Pensando assim, notei que o gênero horror é um que consegue chegar a esse objetivo, criando então Só Calafrios”, disse-nos um dos desenvolvedores, Vasco Duarte.

Só Calafrios está a ser desenvolvido para VR e PC, ainda sem data de lançamento.