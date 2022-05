Apple Music agora disponível como leitor de áudio incorporado no Waze

O Waze é das aplicações de GPS que evolui no sentido de incorporar na sua plataforma as ferramentas que os utilizadores desejam e ambicionam. Foi assim, por exemplo, com o Spotify, os utilizadores pediram, e a vontade foi feita. Agora, como era previsível, o Apple Music também fará parte do Waze.

Esta novidade irá permitir que o utilizador tenha acesso diretamente ao conteúdo da plataforma de streaming de música da Apple a partir do reprodutor de áudio do app de navegação.

Waze + Apple Music: O melhor de dois mundos

Durante anos, o Waze associou-se aos serviços de áudio para proporcionar a melhor, mais segura e mais divertida experiência de condução.

Segundo refere a empresa, a partir de hoje, o Apple Music irá integrar-se perfeitamente com o Waze, para que o condutor possa manter os olhos na estrada enquanto desfruta do passeio.

Com uma ligação direta entre as aplicações, o utilizador pode agora aceder ao conteúdo da plataforma de streaming de música Apple diretamente a partir do leitor de áudio Waze. Com isso, há um manancial de mais de 90 milhões de músicas, dezenas de milhares de listas de reprodução, Apple Music Radio e muito mais enquanto navega.

A plataforma, no seu blog, refere que a equipa está entusiasmada por juntar forças com o Apple Music para trazer aos subscritores deste serviço de música as suas músicas enquanto conduzem com o Waze no iPhone.

Waze