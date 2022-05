Kingston lança um novo SSD com teclado numérico para proteção dos dados com código

O mundo tecnológico está em constante evolução e as marcas tentam lançar para o mercado novos equipamentos cada vez mais robustos e seguros para o utilizador.

Como tal, agora a Kingston anunciou um novo disco externo SSD que traz um teclado numérico para que o utilizador possa definir um código para melhor proteger os seus dados.

Novo SSD da Kingston traz teclado para inserir código de proteção

Foi neste segunda-feira (23) que a Kingston anunciou o lançamento do seu novo disco externo SSD que se destina a todos aqueles que se preocupam com a sua privacidade e segurança. Trata-se do modelo IronKey Vault Privacy 80 VP80ES que traz consigo um ecrã sensível ao toque para que o utilizador possa definir um código específico que permite o acesso aos dados constantes no equipamento.

Assim que o dispositivo é desbloqueado, surge no ecrã uma interface onde basta selecionar e arrastar os ficheiros para que estes possam ser transferidos. De acordo com a Kingston, o IronKey Vault Privacy 80 traz uma certificação de segurança FIPS 197, a qual garante a proteção contra ataques de força bruta e conta ainda com a tecnologia BadUSB com firmware com assinatura digital e criptografia XTS-AES de 256-bit.

Veja o vídeo da promoção deste novo disco externo SSD da Kingston:

A marca norte-americana diz que o seu novo SSD externo não exige configurações prévias nem depende da instalação de determinados sistemas operativos nos equipamentos nos quais é ligado.

Através das imagens reveladas pela Kingston, o IronKey Vault Privacy 80 mostra ser um equipamento bastante compacto e elegante. De acordo com a empresa, o SSD suporta até duas contas de utilizador e um modo exclusivo de leitura que garante uma forte proteção e segurança contra malware.

No caso de o disco ser roubado e parar às mãos erradas, todo o seu conteúdo é criptografado automaticamente assim que o código seja incorretamente colocado por 15 vezes consecutivas. Mas para além de um código numérico, o equipamento pode também ser configurado para se protegido através de uma palavra-passe.

Na caixa, o disco traz consigo dois cabos adaptadores USB 3.2 Gen1 (1. Tipo A para Tipo C; 2. Tipo C para Tipo C). Caso esteja interessado, saiba que o IronKey Vault Privacy 80 VP80ES já se encontra à venda nalgumas lojas por 427 dólares na versão de 480 GB; 535 dólares na versão de 960 GB e 762 dólares na versão de 1,92 TB. No momento deste artigo, praticamente ainda nenhuma loja portuguesa disponibilizava o produto para venda.