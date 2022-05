Sims 4 revela chegada de novos conteúdos em breve

E eis que The Sims 4 volta a dar cartas com o anuncio de mais conteúdos a chegarem muito em breve.

Tratam-se dos Kits Moonlight Chic e Little Campers. Venham ver mais...

Ths Sims 4 encontra-se prestes a receber novos conteúdos com a chegada dos Kits Moonlight Chic e Little Campers.

Tratam-se de novos conteúdos orientados para o lazer e diversão, tanto no calor da noite (com Moonlight Chic), como num ambiente mais descontraído e ligado à natureza (com Little Campers).

Moonlight Chic Kit

Nesta temporada, os Simmers podem aproveitar a noite com novos conteúdos que os encorajam a explorar a diversão quando o sol já se pôs, e transformar-se em novas e excitantes versões de si mesmo.

Com o The Sims 4 Moonlight Chic Kit, Simmers podem descobrir novos estilos e vestir-se para uma noite que ficará na memória na Cidade do Amor! Inspirados pela criadora parisiense Paola Locatelli e pelas modas juvenis de hoje, estes novos looks são perfeitos para todas as experiências que um Sim vai encontrar durante uma noite na cidade.

Os jogadores podem encantar-se com a cor, fluxo e estilo moderno de novos artigos de roupa que são perfeitos para datas, e podem até quebrar alguns corações. Esta coleção intemporal ajudará os Simmers a inspirar-se em estilos parisienses clássicos para criar o seu próprio sentido individualizado de moda moderno. Os jogadores podem ajudar o seu Sim a encontrar essa faísca com modas construídas para durar – mesmo que o romance não dure – através de vestidos de coleantes, camisas esvoaçantes e casacos inteligentes, que podem ser estilizados com sapatilhas para diversão casual ou vestidos com seda e brilhos para um encontro romântico.

Little Campers

O Kit Sims 4 Little Campers encoraja o Sims a explorar e desfrutar do grande ar livre com equipamento de campismo acolhedor e astuto. O Sims pode jogar jogos ao ar livre na segurança do seu forte de cobertor DIY, com uma coleção que oferece tudo o que uma família precisa para uma noite de diversão criativa!

As crianças vão tomar conta do quintal com móveis bonitos, equipamento de campismo lúdico e uma abundância de brinquedos! As crianças podem assar marshmallows com o seu amigo de peluche no brilho de um milhão de luzes de cordas enquanto criam memórias de infância que durarão uma vida inteira.

As crianças também podem tornar-se astutas com a estética e brinquedos DIY, criando fortes cobertores que se assemelham a um carro ou um foguete, e até mesmo operar um projetor ao ar livre feito de um lençol e outros itens domésticos para proporcionar diversão contínua.

Os Kits de Sims 4 Moonlight Chic e Little Campers, estarão disponíveis para PC e Mac (via Origin e Steam), PlayStation 4 e 5, Xbox Series X e Xbox One a partir de dia 26 de maio.