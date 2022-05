AMD anunciou os novos processadores Ryzen 7000 Zen 4 que atingem 5.5 GHz nos jogos

Depois que a Intel lançou os seus novos processadores da linha Alder Lake de 12ª geração, a AMD focou-se no desenvolvimento dos seus próximos produtos para responder às novidades da rival.

Assim, a gigante dos chips anunciou agora os seus novos processadores AMD Ryzen 7000 com arquitetura Zen 4. E uma das funcionalidades interessantes é o facto dos novos CPUs conseguirem ultrapassar a velocidade de 5.5 GHz nos jogos.

AMD anuncia oficialmente os processadores Ryzen 7000

Foi hoje (23), durante o evento Computex 2022 que a AMD apresentou oficialmente a sua nova e tão aguardada linha de processadores Ryzen 7000. Os chips são baseados na arquitetura Zen 4 da empresa norte-americana e vão chegar ao mercado entre os meses de setembro e novembro deste ano. Foi a própria CEO da fabricante, a Dra. Lisa Su, que anunciou os novos chips que trazem consigo muitas novidades interessantes, entre as quais a capacidade de ultrapassar a velocidade de 5.5 GHz.

A executiva confirmou aquilo que muitos já suspeitavam de que os novos CPUs vão utilizar o socket AM5, em vez do AM4 que já existe há 5 anos. De acordo com os detalhes, os novos AMD Ryzen 7000 serão fabricados num processo de fabrico de 5 nm e estes serão então os primeiros processadores para computador produzidos neste processo de fabrico. Os chips trarão também suporte para as memórias DDR5 e PCIe 5.0.

Pode ver o anúncio dos novos chips de processamento da AMD no vídeo seguinte:

E para que o consumidor possa ter uma melhor perceção do poder dos Ryzen 7000, a empresa exibiu uma parte do jogo Ghostwire: Tokyo, sendo que o mesmo estava a funcionar com o CPU a uma velocidade acima dos 5.5 GHz, mais concretamente 5520.3 MHz. Houve ainda espaço para uma breve comparação de desempenho entre estes novos processadores da AMD e os Intel Core i9-12900K.

No evento foram também anunciadas as novas motherboards para dar suporte aos novos chips da fabricante.

A nova arquitetura Zen 4 vai permitir um aumento de 15% no desempenho comparativamente à Zen 3. Para além disso também irá oferecer suporte a até 170 W de potência com as novas motherboards. Os novos CPUs serão compatíveis com as motherboards da linha B650, X670 e X670E.