AYN Loki: a nova consola portátil com CPU Intel Alder Lake ou AMD Ryzen 6000

O mercado dos videojogos tem atualmente várias opções ao dispor do consumidor, desde os modelos mais simples e acessíveis, até aos equipamentos mais robustos e, claro, também mais caros.

Mas há agora um novo peão em cena, e trata-se da consola portátil AYN Loki onde o jogador pode escolher diferentes modelos, um do processador Intel Alder Lake de 12ª geração, e outros com CPU AMD Ryzen 6000.

Consola portátil AYN Loki

O segmento dos jogos conta já com alguns modelos interessantes de consolas portáteis, sendo que uma das mais recentes, e que tem chamado a atenção, é a Steam Deck da Valve.

Mas surgiu agora um novo nome neste setor, a consola portátil AYN Loki. Esta é uma nova empresa neste mercado e que conta com vários modelos diferentes, cada um com as suas características e especificações. E, segundo a empresa, estas são as consolas portáteis Windows mais acessíveis criadas até ao momento.

O modelo mais básico designa-se Loki Mini, o qual conta com um processador Intel Alder Lake U de 12ª geração. Esta consola traz consigo 64 GB de armazenamento e tem um preço recomendado de 299 dólares.

Depois o modelo Loki traz três variantes, todas elas com CPU AMD Ryzen 6600U. Uma das variantes conta com 64 GB de armazenamento por 499 dólares, outra traz 256 GB por 599 dólares e a terceira com 512 GB por 699 dólares.

Por fim, há então também o modelo Loki Max, o qual é alimentado pelo processador AMD Ryzen 6800U, traz 512 GB de armazenamento e está tabelado a um preço de 799 dólares.

Veja o vídeo promocional da consola portátil da AYN Loki:

Assim, parece que os gráficos da arquitetura RDNA2 da AMD contribuíram para o aumento da variedade de consolas portáteis no mercado dos videojogos. E tal é visível neste caso em concreto, em que do total de cinco opções, apenas uma delas não tem um processador da AMD.

Para já ainda não há informações sobre a disponibilidade e se estas consolas vão chegar ao mercado português.