Blackview BL8800 – o primeiro rugged phone 5G com câmara de visão térmica/noturna

A Blackview é líder no segmento dos smartphones robustos, com propostas de grande qualidade e elevada resistência. Hoje estreia o lançamento de uma nova série de smartphones, os Blackview BL8800 e BL8800 Pro.

Esta série chega agora ao mercado com a bandeira de ser o primeiro rugged phone 5G com câmara de visão térmica ou noturna e ainda com atributos como uma bateria de 8380 mAh, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, a partir de 275€.

Para quem ainda não está familiarizado com a marca, a Blackview é conhecida por fabricar smartphones robustos, "quase indestrutíveis", com grande prestígio no segmento. A série Blackview BL8800 foi projetada para superar os limites de uso que os telefones normais simplesmente não podem suportar, mantendo o alto padrão da indústria, equipando-se com especificações de alto nível para um elevado desempenho geral.

A resistência do Blackview BL8800

A maioria dos telefones modernos não suporta bem a exposição contínua à sujidade, poeira, água ou temperaturas extremas e pode partir facilmente como resultado de tal abuso, associado a alguns empregos ou práticas desportivas. A série Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro), vem assim responder a essas necessidades com classificação à prova de água e poeiras IP68 e IP69K e ainda ao padrão militar MIL-STD-810H.

Por outras palavras, é resistente à submersão até uma profundidade máxima de 1,5 m debaixo de água por até 30 minutos e é resistente a quedas de 1,5 m de altura.

Para pessoas que vivem um estilo de vida ativo ou trabalham em ambientes imprevisíveis, como florestas, navios e obras, a série BL8800 oferece maior tranquilidade. Além disso, esta série está equipada com tecnologia de trabalho com luvas.

As câmaras

A série BL8800 destaca-se no modo noturno, uma vez que permite que se tirem fotos ou vídeos na escuridão total. Além disso, ele vem com uma tecnologia de imagem térmica ainda mais útil que não apenas permite fotografar e ver na escuridão, mas também permite ver o calor, dia ou noite.

O modo de câmara subaquática é outro recurso interessante desta série, que permite fotografar na água. Recursos de câmara mais populares, como HDR, ultra-wide também estão disponíveis na série BL8800.

Grande autonomia

Os smartphones robustos são conhecidos pelas suas enormes baterias e este caso não é exceção. Os smartphone vêm equipados com bateria de 8380 mAh com núcleo elétrico duplo. A autonomia será assim elevada e ainda permite dar energia a outros dispositivos.

Uma vez que carrega a 33W, esta enorme bateria já não vai precisar de passar 3 ou 4 horas agarrada à ficha para carregar na totalidade. Segundo indicação do fabricante, deverá demorar apenas 1 hora e meia a carregar.

Outras especificações

A série Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) é alimentada por um SoC MediaTek Dimensity 700 5G, juntamente com 8 GB de RAM e 128 GB de ROM. Já vem com tecnologia 5G e vem com a interface de utilizador Doke OS 3.0, baseada no Android 11.

Há que referir algumas diferenças entre os dois modelos. A versão base BL8800 apenas tem visão noturna e o modelo Pro apenas tem câmara térmica. A versão Pro também não traz câmara ultra grande angular.

Preço e disponibilidade

Os novos smartphones Blackview BL8800 e BL8800 Pro estão disponíveis com grande desconto de lançamento de 50%, válido apenas nos primeiros 4 dias. O Blackview BL8800 está assim disponível por 275€ e o Blackview BL8800 Pro por 337€, usando o cupão de loja disponível.

Blackview BL8800 Series