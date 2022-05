O serviço Starlink da SpaceX tem-se mostrado completamente adaptável para qualquer cenário em que está a ser colocado. Este já está disponível em Portugal e agora poderá receber uma ajuda essencial.

Apresentado esta semana, o Starlink passou a contar com mais uma proposta, agora dedicada a caravanas. Esta pode ser usada em qualquer local, sem que o serviço tenha de ser alterado pelos utilizadores.

Esta é uma expansão que vinha a ser pedida pelos utilizadores a Elon Musk há algum tempo. Estes querem usar o serviço da Starlink em locais que não os definidos no seu contrato, abrindo a sua utilização em qualquer local, tipicamente em viagens e caravanas.

Esta nova modalidade poderá ser adicionada ao serviço normal de acesso à Internet da SpaceX. Terá um custo adicional de 25 dólares e poderá ser ativado a qualquer momento, bem como colocado em pausa sempre que os utilizadores quiserem.

Starlink now available for RVs, campers & other large vehicle users (note, antenna too big for cars) https://t.co/uwKwduNioj