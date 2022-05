No próximo dia 6 de junho a Apple deverá apresentar o iOS 16. Este momento acontecerá na WWDC 2022, onde mais uma vez a gigante de Cupertino terá para apresentar muitas novidades quer no software, quer no hardware.

Ainda sem muito revelado ou descoberto sobre o iOS 16, há já algumas ideias que vão surgindo de forma lenta. Uma delas mostra quais os modelos do iPhone que vão ter acesso a esta nova versão e assim conseguir instalar o iOS 16.

Apesar de ser já uma certeza para a próxima WWDC 2022, que decorre no início do próximo mês, esta versão ainda não é conhecida. Tudo aponta para que seja uma renovação menor que as versões anteriores, com menos novidades criadas pela Apple.

A Apple quer consolidar ainda mais esta proposta e garantir que os utilizadores têm acesso ao que de melhor produz. Esta maturidade deverá ser alargada a outras propostas, assumindo assim a novidade e o que o iOS 16 traz de novo.

Algo que pode ser já calculado, com grande grau de certeza, é a lista dos modelos do iPhone que vão ser suportados pelo iOS 16. Se nas versões anteriores não houve alterações, agora a lista de modelos suportados deverá ser alterada.

Modelos do iPhone que devem receber o iOS 16 13 Pro

13 Pro Max

13

13 mini

12 Pro

12 Pro Max

12

12 mini

SE (2ª geração)

SE (3ª geração)

11 Pro

11 Pro Max

11

XS

XS Max

XR

X

8 Plus

8

7 Plus

Aqui assume-se que a Apple vai decidir tornar o SoC A10 Fusion e 3 GB de RAM os requisitos mínimos para compatibilidade com o iOS 16. Este parece ser o passo lógico, depois de vários anos sem qualquer alteração neste campo, o que garante que o iPhone se mantém inalterado.

Da mesma forma, a lista irá receber alguns cortes, caso exista uma alteração na configuração mínima exigida para o iOS 16. Esta é uma lista reduzida, mas onde estão alguns modelos icónicos.

Modelos do iPhone que não devem receber o iOS 16 6s

6s Plus

7

SE (1ª geração)

Ainda é cedo para confirmar se esta é uma informação verdadeira ou se a Apple vai manter as especificações para o iOS 16. A lista de modelos do iPhone é grande e deverá ainda crescer quando em setembro o novo modelo for apresentado ao mercado.