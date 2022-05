As novidades estão a chegar a um ritmo acelerado ao WhatsApp. Depois de vários meses a serem avaliadas, são apresentadas e libertadas para os utilizadores, melhorando este serviço e o que oferece de forma nativa.

Uma das últimas novidades foram as reações às mensagens, que podem ajudar o utilizador a expressar-se melhor. Agora esta funcionalidade está a ser melhorada e em breve vão surgir novidades para ajudar os utilizadores.

Mais novidades para usar no WhatsApp

O WhatsApp tem estado focado em melhorar a utilização do seu serviço e das plataformas onde está presente. Quer facilitar a forma como os utilizadores se expressam e como demonstram o que pensa das conversas que estão a ter com os seus contactos.

A mostrar isso vieram as reações às mensagens, que ficaram disponíveis recentemente, para todos os que usam este serviço e em todas as plataformas. Em breve, e do que foi descoberto, esta capacidade será aumentada e os utilizadores podem ter ainda mais.

Melhorias nas reações nas conversas

Até agora, e esta disponível atualmente, quando é colocada uma reação a uma imagem ou vídeo, esta não é visível de forma detalhada. Apenas é vista a reação e o seu autor, devendo ser aberto o álbum para se saber a que imagem ou vídeo foi aplicada.

Com a mudança que está a ser preparada, este deixa de ser um problema. A somar às reações e a quem as colocou na conversa, passa a ser possível também ver uma miniatura da imagem ou do vídeo, tornado este processo mais próximo do utilizador e das suas conversas.

Saber quem aplicou os emojis nas mensagens

Como tem sido normal, esta é ainda uma funcionalidade a ser desenvolvida de forma interna no WhatsApp. Estas novidades vão ser adicionadas em breve a todas as conversas e abranger todas as reações que forem colocadas nestas trocas de mensagens.

Este é mais uma mostra como o WhatsApp tenta melhorar a sua proposta de forma acelerada. São novidades importantes e que os utilizadores agradecem, para melhorar as suas conversas e a forma como conseguem exprimir-se através das reações e dos emojis.