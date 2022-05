A Samsung apostou muito forte no Wear OS ao associar-se com a Google. Este sistema foi reformulado e redesenhado, passando a oferecer muito mais aos utilizadores destes smartwatches.

Algo que faltava ao Samsung Galaxy Watch4 desde o início era a presença do Assistente da Google. A única proposta era a Bixby, mas agora esse cenário mudou. O Assistente da Google está disponível e pode ser instalado diretamente da Play Store.

O Samsung Galaxy Watch4 foi o primeiro smartwatch a ter acesso ao novo Wear OS. Esta nova versão mudou muito, tendo sido criada com uma parceria próxima da empresa coreana, algo importante para a Google, que assim trazia para o seu ecossistema um parceiro importante.

Mesmo com esta atenção especial, e uma proximidade grande, a verdade é que existiram algumas lacunas desde o primeiro momento. O Samsung Galaxy Watch4 não trouxe de mediato todas as funcionalidades, que surgiram ao longo do tempo e com atualizações.

Um novo momento chegou agora, com uma novidade importante a ser anunciada. Algo que era esperado há vários meses acaba de ser apresentado e o acesso ao Assistente da Google está finalmente acessível para ser instalado pela Play Store.

Com esta novidade, a integração entre estes dois sistemas está finalmente mais perto de ser completa. Os utilizadores podem abandonar a Bixby e assumir este assistente virtual, que se habituaram a usar nos seus smartphones.

Apesar de estar disponível, esta atualização ainda não é para todos, estando acessível na Austrália, Canadá, França, Alemanha, Irlanda Japão, Taiwan, Creia, Reino Unido e EUA. Em termos de idiomas, ao todo são 12 os suportados e acessíveis para os utilizadores do Samsung Galaxy Watch4.

Esta é, finalmente, uma novidade importante para quem tem um smartwatch da Samsung. Este modelo tem finalmente acesso a algo que é essencial para usar estes relógios que vai permitir o controlo completo com a voz, como se deste assistente.