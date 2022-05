Novo recurso de portabilidade da Starlink traz internet para as autocaravanas

Não há dúvida que a tecnologia Starlink, da SpaceX, veio, de certa forma, abrir os horizontes de uma internet sempre presente, seja lá o lugar onde o utilizador esteja. Apesar de não ser pioneira neste tipo de serviço, a empresa de Elon Musk tem um projeto ambicioso, desafiante e que pode mudar o mundo. Depois de moldar a sua tecnologia para ajudar os ucranianos, a empresa comunica agora um recurso há muito pedido, o da portabilidade para a sua tecnologia.

Esta nova atualização no serviço poderá permitir que os utilizadores coloquem a antena e usem o sistema em qualquer lugar. Abre-se um novo foco de clientes, o das autocaravanas e não só... mas tem um custo!

Os cenários são agora ainda mais interessantes. Podemos pegar na antena e no router, levar para qualquer lado e usar quando for necessário. As autocaravanas podem agora ter a antena instalada e ter internet onde precisarem.

Esta referência às autocaravanas é sobretudo para todas as muitas questões que nos foram colocadas aquando na nossa análise ao serviço Starlink, que podem ver aqui.

Starlink móvel... do espaço para qualquer lado na Terra, mas é pago!

O serviço de internet da SpaceX da Starlink tornou-se móvel com um novo recurso de portabilidade. Por uma taxa mensal adicional, os assinantes do Starlink agora podem levar seu “prato” para qualquer lugar no seu continente de origem que ofereça cobertura ativa de internet.

Isso abre a conectividade para lugares remotos que provavelmente nunca serão cobertos pelo 5G – um benefício potencial para o número crescente de tipos de trabalho em qualquer lugar gerados pela pandemia da COVID-19.

O CEO da SpaceX, Elon Musk, respondeu a um feliz campista e cliente do Starlink dizendo: “O Starlink é espetacular para caravanas, campismo ou qualquer atividade fora das cidades”.

Condicionantes impostas pela empresa, não pelo hardware

O kit Starlink ainda não suporta a utilização enquanto conduz, isto é, enquanto o veículo está em movimento. Contudo, a empresa diz que está a trabalhar ativamente numa solução para a movimentação de veículos. Musk já tweetou anteriormente sobre os esforços que estão a fazer para chegar a uma solução eficiente em termos de potência. A ideia é o utilizador ligar a antena e o router ao isqueiro de 12V de um carro e conseguir manter a conectividade.

Claro que os desafios deste nível não impediu alguns proprietários de usar um pouco de "desenrasque" para testar o kit Starlink em carros em movimento. Foi obtido algum sucesso, mas nada de muito expressivo!

O consumo de energia é uma consideração importante quando se faz autocaravanismo/campismo e se vive com a bateria do seu veículo. Segundo alguns relatos, o kit Starlink necessita entre 60-70W, uma melhoria em relação ao início (há um ano) que consumia de 80 a 100W.

A Starlink está a oferecer Portabilidade numa base de "melhor esforço", diz a empresa, com os utilizadores nos seus endereços de serviço registados a receberem prioridade para os recursos da rede.

Quando traz o seu Starlink para um novo local, esta priorização pode resultar num serviço degradado, particularmente em momentos de pico de utilização ou de congestionamento da rede.

Observa a página de apoio Starlink.

Os clientes Starlink existentes podem adicionar Portabilidade a partir da sua página de conta, a qual se torna imediatamente ativa. Os valores, ainda para os EUA, acrescem 25 dólares por mês, em cima das subscrições mensais que já começam em 110 dólares além do preço do kit, que é de 599 dólares, atualmente.