YouTube Go está já no alvo da Google. A app light de vídeo será abatida

A Google está a "matar" a sua aplicação YouTube Go, que é uma app concebida para telefones com baixo armazenamento e acesso limitado às robustas redes LTE e 5G. Esta mudança deve-se, além do próprio impulsionar do mercado dos dispositivos, à melhoria nas redes, nos preços dos serviços e até mesmo na otimização da app principal.

Esta aplicação, só na loja de apps para Android, tem mais de 500 milhões de downloads, o que nos dá uma ideia dos milhões de utilizadores que atualmente ainda a usam.

Esta é uma notícia que deve interessar sobretudo a quem gosta de apps que mostram o que interessam e que consomem poucos recursos. Isto porque, uma parece que vai cair. A Google vai mesmo abater o YouTube Go. Para justificar esta ação, a empresa cita melhorias na principal aplicação do YouTube que tornou o serviço Go redundante. O YouTube Go permanecerá disponível para download na Play Store até agosto.

Este software, para ser "light", e funcionar bem nos telefones mais antigos e sem grandes recursos, perdeu funcionalidades como comentar, publicar, ou criar vídeos. Ficou o essencial do YouTube.

Quando lançámos o YouTube Go em 2016, este foi concebido para utilizadores em locais onde a conectividade, preços de dados e dispositivos de baixo custo nos impediam de fornecer a melhor experiência na aplicação principal do YouTube. Desde então, o YouTube investiu em melhorias na aplicação principal que o tornam com melhor desempenho nestes ambientes, ao mesmo tempo que proporcionam uma melhor experiência de utilizador, que inclui toda a nossa comunidade.

Disse a equipa do YouTube no seu blog.

Google não quer "coisas" light?

O YouTube Go é apenas uma da série de aplicações que a Google (e outras empresas de tecnologia) lançaram para equipar telefones mais baratos, com processadores mais fracos e com capacidade de armazenamento menor. Estes têm sido na sua maioria telefones Android com Android Go, mas o cancelamento desta última aplicação torna evidente que nem todas estas apps terão um longo período de validade.

Algumas delas, como o Google Files Go, acabam por receber atualizações suficientes para se tornarem em si mesmas aplicações completas, enquanto outras como o YouTube Go ou Instagram Lite acabam por desaparecer à medida que a web se torna melhor e os smartphones de algumas marcas, mesmo baratos, são bem equipados ao nível dos recursos.

Agora, resta-nos conjeturar qual será o próximo alvo a ser abatido. Será que o próximo é mesmo o Android Go? Vamos esperar para ver.