Portugal quer produzir hidrogénio no meio do mar

Com uma plateia de empresários portugueses que marcaram presença na Hannover Messe, António Costa Silva referiu que "O futuro vai passar pelo hidrogénio e Portugal tem soluções". Portugal tem planos para produzir hidrogénio em ilhas de eólicas no meio do mar.

Para o governante, "na eólica offshore vamos ter produção massiva com ilhas artificiais afastadas da costa e ligadas à produção de hidrogénio", pelo que "as quantidades de hidrogénio serão importantes e temos na eólica offshore uma oportunidade de as desenvolver".

Costa Silva referiu ainda que "Vamos construir um grande polo de hidrogénio em Sines que pode ser fulcral. E a ligação com os nossos parceiros alemães que também estão à procura disso para a transição energética pode marcar paradigma de viragem".

A intervenção do ministro aconteceu no arranque da maior feira mundial da indústria, a Hannover Messe. Neste certame, estão mais de 100 empresas portugueses presentes, um número bastante acima da média habitual, que não costuma ir além das quatro dezenas, revela o Jornal de Negócios. O certamente decorre entre esta segunda-feira, 30 de maio, e a próxima quarta-feira.

O hidrogénio é um elemento químico gasoso, incolor, inodoro e insolúvel na água. É menos denso do que o ar e é o mais leve de todos os elementos da tabela periódica, a fórmula química é H2. Este elemento químico é sem dúvida uma das grandes alternativas para um futuro energético limpo, seguro e acessível. Com a transição energética em andamento, o H2 vai ajudar a acelerar os esforços globais de descarbonização a 100% e até poderá permitir chegar ao objetivo antes do tempo previsto.