E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos das novidades no evento da Apple, do novo Android 12L, do lançamento da nova coluna Tronsmart Bang, e muito mais.

A Samsung segue na linha da frente no desenvolvimento de smartphones com ecrãs dobráveis. As suas máquinas têm uma qualidade cada vez maior e as necessidades estão a ser criadas aos utilizadores de forma eficaz, dado o sucesso que as suas linhas Galaxy Z estão a ter, tanto nos modelos Fold quanto Flip.

Mas agora há uma nova patente registada que vai além de tudo aquilo que já se viu a ser criado ou imaginado.

Com o Android 13 a ser preparado, a Google não quis parar e preparou algumas novidades para a versão atual. Chamou-lhe Android 12L e deu-lhe algumas caraterísticas que eram já esperadas há algum tempo para o seu sistema operativo móvel.

Esta versão agora apresentada está preparada para trazer ainda mais aos tablets, dobráveis e dispositivos com ecrãs maiores. Foi finalmente revelada na sua versão final, mas ainda demorará algum tempo a chegar a outros dispositivos fora da esfera da Google.

Com o aproximar da primavera e com a pandemia cada vez mais longe, é o momento de voltar a reunir amigos e família para os longos convívios do passado. A música tem que fazer parte e as colunas sem fios são uma das melhores opções que existem atualmente. A Tronsmart tem disponíveis vários modelos de grande qualidade e a preços muito competitivos e hoje destacamos a Tronsmart Bang.

A Tronsmart Bang é uma coluna Bluetooth à prova de água, com tecnologias patenteadas SoundPulse e TuneConn, NFC e até um powerbank integrado, para poder carregar o smartphone enquanto passa música.

As plataformas de streaming têm conseguido cada vez mais palco e, embora a Netflix seja a estrela, existem outras com ofertas igualmente boas, ou até melhores. Uma das alternativas, a HBO Max, já está disponível em Portugal.

A nova plataforma conta com a oferta já existente na HBO Portugal, bem como com novos conteúdos exclusivos.

Como é normal nos eventos da Apple, as novidades que hoje foram reveladas no Peek Performance mostraram o que de melhor a marca tem preparado. Com Tim Cook no palco, tudo foi apresentado e revelado e detalhe, preparando o que está prestes a chegar.

As novidades são muitas e focaram-se num novo iPhone SE e num novo iPad Air, com muitas melhorias. A somar a isso a Apple preparou 2 novas surpresas, agora focadas no trabalho e que tomaram forma no Mac Studio.

A Cubot prepara-se para colocar no mercado mais um smartphone de entrada de gama, com especificações muito interessantes face ao preço de lançamento.

O novo Cubot P50 será lançado para o mercado global a 14 de março, mas poderá já ficar a conhecer alguns dos seus pormenores.

A Apple está a contratar investigadores para uma nova área. A empresa de Cupertino quer explorar o segmento BCI (Brain-computer interfaces). Esta é uma aposta em tecnologias que aproximam a experiência de utilização convencional à exploração da interface computador-cérebro.

A Apple estará a preparar novas abordagens combinando o seu software com a neurociência e algoritmos avançados.

Os últimos tempos mostram que os sistemas Linux estão mais vulneráveis que o esperado. As falhas de segurança têm surgido e deixado os utilizadores expostos a ataques simples de implementar.

O Dirty Pipe, uma nova falha grave de segurança do Linux, surgiu agora e volta a deixar estes sistemas vulneráveis. A preocupação maior é que este problema de segurança vai mais longe e afeta também o Android e os smartphones onde este corre.

A General Motors (GM) e a Pacific Gas and Electric Company (PG&E) anunciaram que vão juntar-se para levar a cabo um projeto-piloto. Este pretende transformar os veículos elétricos numa fonte de energia de reserva.

O processo dar-se-á utilizando a tecnologia de carregamento bidirecional.

Será o fim da Estação Espacial Internacional? O conflito intenso entre a Rússia e a Ucrânia aumenta a cada dia que passa. As sansões impostas pelo ocidente têm sido fortíssimas e a Rússia começa a sentir na sua economia e não só. Recentemente os presidentes russo e bielorrusso até acordam apoio mútuo para lidar com essas mesmas sanções.

O chefe da agência espacial russa revelou agora que as sanções ocidentais contra a Rússia podem levar à queda da Estação Espacial Internacional (EEI). Nesse sentido exige que essas sanções sejam levantadas.

A Croácia criticou recentemente a NATO pelo que disseram ser uma reação lenta ao voo de um aparelho aéreo não tripulado (drone) desde a zona de guerra na Ucrânia sobre vários Estados-membros da organização, despenhando-se numa zona urbana de Zagreb.

O drone atravessou a Roménia e a Hungria antes de entrar na Croácia, no final de quinta-feira, onde acabou por se despenhar.