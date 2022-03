Samsung regista patente de smartphone com ecrã dobrável (no mínimo estranho)

A Samsung segue na linha da frente no desenvolvimento de smartphones com ecrãs dobráveis. As suas máquinas têm uma qualidade cada vez maior e as necessidades estão a ser criadas aos utilizadores de forma eficaz, dado o sucesso que as suas linhas Galaxy Z estão a ter, tanto nos modelos Fold quanto Flip.

Mas agora há uma nova patente registada que vai além de tudo aquilo que já se viu a ser criado ou imaginado.

Samsung projeta ecrã que abre em forma de P

A Samsung Electronics registou uma patente de 66 páginas em meados de 2021 intitulada de “Dispositivo eletrónico com ecrã flexível”. Até aqui, tudo parece ser normal, considerando o caminho que a Samsung está a seguir no desenvolvimento dos seus dispositivos móveis.

No entanto, esta patente tornada pública a 20 de janeiro de 2022 mostra-se bastante ousada. O ecrã projetado pelo designer Jermaine Smit para o LetsGoDigital, através de algumas renderizações com base na descrição da patente, revela-se no mínimo estranho, na forma de P.

Pela frente parece que estamos perante um smartphone normal, no entanto, parte do ecrã acompanha a traseira. Esta parte do ecrã, inclui um sistema de dobradiças que permite estendê-lo.

Para que será útil um ecrã assim?

Não é certo que, alguma vez, a Samsung ou outra marca, venham a implementar um ecrã deste tipo num smartphone. As patentes, em muitos casos, podem nunca chegar a um produto efetivo no mercado.

No entanto, há que olhar para este dispositivo como uma possibilidade. Um ecrã deste tipo poderá ser útil na execução de várias duas apps em simultâneo. Por exemplo, reprodução de um vídeo na horizontal na zona superior e outra app na zona de baixo.

No fundo, se pensarmos bem, é uma recriação do smartphone da LG, o LG Wing, que rodava a estrutura e passava a apresentar um ecrã em T. Mas esta máquina fui um verdadeiro flop da tecnologia móvel e, por isso ou não, a marca acabou mesmo por anunciar o fim da fabricação de smartphones.