GM e PG&E unem-se para transformar elétricos em fontes de energia de reserva

A General Motors (GM) e a Pacific Gas and Electric Company (PG&E) anunciaram que vão juntar-se para levar a cabo um projeto-piloto. Este pretende transformar os veículos elétricos numa fonte de energia de reserva.

O processo dar-se-á utilizando a tecnologia de carregamento bidirecional.

Foi através de um comunicado de imprensa que a GM e a PG&E anunciaram que irão juntar-se para desenvolver veículos elétricos que possam ser uma opção de fonte de energia em casos de necessidade. Ora, os elétricos da GM serão utilizados como fonte de energia para as casas na área de serviço da PG&E durante apagões, por exemplo.

Além disso, o projeto-piloto irá apoiar a rede elétrica da Califórnia. Isto, porque esta pretende reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e s veículos elétricos desempenham um papel essencial nesse sentido.

PG&E e GM confiantes deste projeto-piloto

Os veículos elétricos da GM que possuem a tecnologia de carregamento bidirecional serão testados no projeto-piloto, por forma a ajudar a alimentar, com segurança, as necessidades de uma casa comummente equipada. Ora, quando o proprietário de um elétrico ligar o seu carro a um carregador, utilizando a tecnologia bidirecional, a eletricidade sairá da bateria deste e responderá às necessidades energéticas da casa.

Este conceito é apelidado de “veículo para rede” e pressupõe que os elétricos sejam uma extensão da rede elétrica. Com isto, a GM e a PG&E esperam melhorar as capacidades do carregamento bidirecional e a fiabilidade do sistema da rede elétrica da Califórnia.

Estamos realmente entusiasmados com esta colaboração inovadora com a GM. Imagine um futuro onde todos conduzam um veículo elétrico - e onde esse VE sirva como uma opção de energia de reserva em casa e, de forma mais ampla, como um recurso para a rede. Isto não só é um enorme avanço para a fiabilidade elétrica e resiliência climática, como também é mais uma vantagem dos VE de potência limpa, que são tão importantes na nossa batalha coletiva contra as alterações climáticas.

Disse Patti Poppe, CEO da PG&E.

O projeto implicará a utilização de hardware bidirecional associado a programas de comunicação definidos por software que permitirão o fluxo de energia de um elétrico carregado para uma casa, coordenando automaticamente entre o carro, a casa e o fornecimento elétrico da PG&E.

Posteriormente, a GM e a PG&E planeiam testar a aplicabilidade do projeto num pequeno conjunto de casas, por forma a garantir que o processo acontece de forma segura.

Embora esteja a acontecer nos Estados Unidos da América, é possível que, a ser um sucesso, sejam estabelecidas mais parcerias e o sistema seja alargado a mais áreas do mundo.

