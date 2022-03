Ubuntu Server 21.10: Aprenda a instalar esta potente distribuição Linux

O Ubuntu é das distribuições Linux mais populares do mundo. Esta distribuição tem várias versões, sendo que a mais popular é para Desktop mas também há uma versão direcionada para servidores.

Hoje vamos ensinar como pode instalar o Ubuntu Server.

Ao contrário do Ubuntu direcionado para Desktops, o Ubuntu Server não tem interface gráfica para instalação. No entanto, tal não é problema e hoje vamos ver como é também simples instalar esta versão do Ubuntu.

Para a instalação desta versão do Ubuntu vamos considerar que têm disponíveis pelo menos 2GB de RAM. O ISO do Ubuntu Server pode ser obtido aqui.

Instalação do Ubuntu Server em 9 passos

Como outras distribuições Linux, a instalação do Ubuntu Server é também relativamente simples. Para começar devem escolher qual o idioma de instalação. Infelizmente o idioma português não está disponível.

Em seguida, indiquem se pretendem ou não se pretendem que o instalador seja atualizado.

O próximo passo é escolher o layout do teclado.

Escolham agora que versão do Ubuntu pretendem instalar. A versão standard ou a versão mínima.

Para que o servidor comunique na rede onde estiver instalada, configure pelo menos uma interface de rede.

Em seguida, caso se liguem à internet através de um proxy devem indicar essa informação. Caso a vossa ligação seja "direta" não precisam de configurar nada.

Em termos de mirror (repositório de software), o utilizador pode também mudar essa informação. Por omissão, a distribuição apresenta o próprio mirror da Canonical.

Depois de indicado o repositório, é hora de particionar o disco. O utilizador pode escolher que pretende usar todo o disco ou então particioná-lo. Para este tutorial vamos escolher a opção Use An Entire Disk. Caso pretendam particionar usem a opção Manual.

O assistente de instalação irá apresentar um sumário de todas as configurações realizadas ao nível do sistema de ficheiros. Se tudo estiver OK, passem ao ponto seguinte.

Para terminar criem uma conta de acesso à máquina e definam um nome para a mesma.

Esta versão do Ubuntu Server permite que o utilizador instale de imediato um servidor de SSH, o OpenSSH.

O instalar tem já vários snaps disponíveis para instalação de serviços. Pode selecionar os que pretende instalar.

E está feito! O processo de instalação demora certa de 20 minutos.

Depois de instalado, autentiquem-se no sistema com as credenciais criadas. Num primeiro acesso não se esqueçam de atualizar o mesmo.

Além do CentOS, se procuram uma distribuição leve e direcionada para servidores experimentem o Ubuntu Server. Quem está habituado ao CentOS vai notar algumas diferenças ao nível de localização e configuração de ficheiros, mas o Pplware compromete-se também a criar alguns tutoriais. Estejam atentos!