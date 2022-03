Com o Android 13 a ser preparado, a Google não quis parar e preparou algumas novidades para a versão atual. Chamou-lhe Android 12L e deu-lhe algumas caraterísticas que eram já esperadas há algum tempo para o seu sistema operativo móvel.

Esta versão agora apresentada está preparada para trazer ainda mais aos tablets, dobráveis e dispositivos com ecrãs maiores. Foi finalmente revelada na sua versão final, mas ainda demorará algum tempo a chegar a outros dispositivos fora da esfera da Google.

Apresentado no final do ano passado, o Android 12L é uma atualização intermédia da versão atual. Esta procura trazer para o sistema da Google algumas melhorias e novidades que eram já esperadas há muito tempo, em especial para os tablets e smartphones dobráveis.

Esta versão apresenta um layout de duas colunas, que permite obter mais destes ecrãs maiores. Tem ainda outras otimizações dedicadas a estes ecrãs de dimensões mais generosas, alargadas a todo o sistema e aplicações mais usadas, principalmente no que toca às configurações rápidas.

O modo de ecrã dividido foi também atualizado e melhorado, com uma divisão mais visível, algo que já tínhamos noutras versões de outros fabricantes. Há também outras mudanças visíveis e úteis, como letterboxing para apps que funcionam apenas em modo retrato e novos gestos para as notificações.

Depois da habitual linha de desenvolvimento com várias versões beta, esta é uma versão que está agora disponível como uma atualização para os smartphones da Google. As datas dos planos apresentados apontavam para a sua chegada no final do primeiro trimestre, algo que a Google cumpriu de forma plena.

A gigante das pesquisas espera que os restantes fabricantes possam começar a usar esta versão dentro de alguns meses. Prometidas estão versões para os equipamentos da Samsung, Lenovo, Microsoft e outras marcas. Espera-se por isso mudanças importantes em breve, para os dispositivos destas marcas.

Apesar de ser muito focada na interface, as novidades do Android 12L mostram que a Google está empenhada em criar um ecossistema que também conta com dispositivos com ecrãs maiores. Estes desenvolvimentos para os tablets e dobráveis vão continuar no Android 13 e versões posteriores.