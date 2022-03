HBO Max já chegou a Portugal!

As plataformas de streaming têm conseguido cada vez mais palco e, embora a Netflix seja a estrela, existem outras com ofertas igualmente boas, ou até melhores. Uma das alternativas, a HBO Max, já está disponível em Portugal.

A nova plataforma conta com a oferta já existente na HBO Portugal, bem como com novos conteúdos exclusivos.

A partir de hoje, a HBO Max estará disponível em Portugal. A par do nosso país, a plataforma de streaming está a chegar a 14 outros: Bósnia, Bulgária, Croácia, República Checa, Hungria, Moldávia, Holanda, Montenegro, Roménia, Macedónia, Polónia, Sérvia, Eslováquia e Eslovénia.

A antiga HBO Portugal é agora HBO Max e dar-lhe-á acesso à versão premium da plataforma de streaming. Desde novos e icónicos filmes e séries da Warner Bros., HBO e DC, até Cartoon Network e Max Originals. O serviço é descrito com uma “nova experiência de streaming” e tem como grande vantagem receber os filmes da Warner Bros. 45 dias após a estreia no cinema.

Para comemorar o lançamento da nova plataforma, os utilizadores que aderirem até ao dia 31 de março poderão, de forma vitalícia, garantir uma mensalidade de 3,99€, ao invés dos normais 5,99€. Caso já seja utilizador da HBO, a conta será convertida automaticamente.

Para Christina Sulebakk, diretora-geral da HBO Max para a Europa, Médio Oriente e África, “há muita coisa que precisa de ser avaliada localmente para ser um sucesso no lançamento”. Para si, este é o “mais desafio”.

Pensamos sempre no local. Agimos localmente e isso é muito importante para nós. Não podemos simplesmente dizer que vamos lançar em todo o lado e que vai ser um produto global. Temos de nos adaptar aos mecanismos de pagamento, adaptar as funcionalidades, dobragens, legendagem, e é necessária uma constante operação que precisa de ser preparada para entrar no mercado.