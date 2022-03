Sonic 2 – O Filme, tem direito a nova linha de brinquedos

Este ano vai estrear nos cinemas, um novo filme sobre o pequeno ouriço azul que toda a gente conhece: Sonic 2 - O Filme.

De forma a celebrar o acontecimento, foi anunciada uma parceria entre a SEGA e a Paramount Pictures com a JAKKS Pacific e Disguise para uma linha de brinquedos.

A JAKKS Pacific e a Disguise anunciaram recentemente uma nova linha de brinquedos e fantasias a ser lançada na primavera de 2022 em comemoração da longa-metragem da Paramount Pictures, Sonic 2 — O Filme.

Esta nova linha de produtos da JAKKS incluirá bonecos de ação, playsets, carrinhos, brinquedos de pelúcia e outros itens colecionáveis bem a tempo do lançamento internacional do filme.

A Disguise, a divisão de fantasias da JAKKS Pacific, também desenhará e fabricará fantasias e acessórios inspirados nos personagens do Sonic 2 — O Filme, que estarão disponíveis para os fãs neste outono.

Com sede em Santa Monica, estado norte-americano da Califórnia, a JAKKS Pacific, Inc. é uma empresa que atua na criação, fabricação e comercialização de brinquedos e bens de consumo vendidos em todo o mundo. A JAKKS Pacific administra um amplo portfólio de marcas e produtos licenciados e de propriedade intelectual própria, com campeões de vendas como os bonecos Sonic, o Ouriço, pelúcias e playsets. Todos os produtos estão disponíveis on-line ou em lojas em todo o país.

De propriedade da JAKKS Pacific, Inc., a Disguise é líder mundial em design e desenvolvimento de fantasias e acessórios criativos e de ponta com distribuição em todo o mundo. Dedicada à qualidade e aos detalhes, a Disguise continua a dominar o espaço das fantasias licenciadas com novas linhas sendo lançadas todos os anos. Sonic 2 — O Filme apresenta um elenco emocionante, tornando-o ideal para roupas.

“A JAKKS Pacific tem o orgulho de comemorar o lançamento do novo longa-metragem ‘Sonic 2 — O Filme’ com uma nova linha de itens colecionáveis comemorando a próxima grande aventura do Blue Blur”, disse Craig Drobis, vice-presidente sênior de marketing da JAKKS Pacific, Inc. “Com novas ondas de bonecos de ação colecionáveis, novos playsets legais, diversos tamanhos de brinquedos de pelúcia, e um carrinho de controle remoto Sonic Speed RC totalmente novo, existem opções para todos os fãs e colecionadores do Sonic.”

“Temos visto uma grande resposta dos fãs aos produtos de ‘Sonic, o Ouriço’ criados pela JAKKS Pacific, e estamos empolgados para continuar trabalhando com eles para celebrar ‘Sonic 2 — O Filme’”, afirmou Alex Gomez, diretor de licenciamento e parcerias para “Sonic, o Ouriço”. “Esperamos que os fãs do Blue Blur vejam a coleção como um testemunho da nossa admiração e criem experiências memoráveis do Sonic com os produtos nos próximos anos.”

Os frutos desta parceria

Através desta colaboração, estão previstos os seguintes novos itens:

Personagens — Uma linha completamente nova de bonecos de 4 polegadas, incluindo o Dr. Robotnik, Sonic, Tails e Knuckles, estará disponível no varejo. Esses bonecos no estilo do filme têm 11 pontos de articulação para poses personalizáveis, além de um acessório exclusivo do filme. Para crianças a partir dos 3 anos, essa primeira onda não vai durar muito!

Brinquedos de pelúcia — A variedade de pelúcias de 9 polegadas é baseada nos personagens favoritos dos fãs do filme. Essas pelúcias macias e fofinhas incluem Sonic, Tails e Knuckles. Feitas para crianças a partir dos 3 anos, você pode encontrá-las em lojas físicas e on-line nesta primavera. Além disso, um novo Sonic em pelúcia, de 13 polegadas, também estará disponível exclusivamente nas lojas Target nesta primavera. Essa pelúcia alta é supermacia e fofinha ao toque. Para crianças a partir dos 3 anos, a pelúcia Sonic de 13 polegadas estará disponível no varejo.

Carrinho de controle remoto Speed RC — O novo Sonic Speed RC permite que os fãs recriem a ação do Sonic 2 — O Filme. Esse brinquedo inclui um controle remoto em forma de anel icônico para movimentos para a frente, curvas e ação de giro. O controle remoto acende quando você seleciona o modo Turbo para dar aquela potência extra. O boneco Sonic articulado, em escala de 6 polegadas, é removível. Esse incrível brinquedo de controle remoto é para crianças a partir dos 4 anos e estará disponível no varejo.

Fantasias e acessórios — A Disguise desenvolveu uma série de fantasias e acessórios do Sonic 2 — O Filme para bebês, crianças e adultos, uma versão em vestido do Sonic e um kit de acessórios infantis. Todos os modelos chegarão ao varejo nas lojas e on-line neste outono. Bebês — O modelo Sonic 2 — O Filme para bebês inclui um macacão super macio com detalhes nas mangas brancas. Complete esse visual com o capacete macio e superlegal com a penugem característica do Sonic e uma viseira em vinil transparente que pode ser usada levantada ou baixada! Fantasia básica — O item Sonic Basic é uma fantasia de macacão com capuz superconfortável que deixará você igualzinho ao Sonic! O material é super macio e possui um capuz com as orelhas de feltro rígidas e a clássica penugem do Sonic. Fantasias clássicas — Sonic e seu amigo Tails vêm em uma versão em estilo clássico. As duas fantasias têm um confortável macacão com capuz em veludo minky, orelhas dimensionais, olhos bordados e penugem no Sonic e um tufo de cabelo no Tails. Tails possui caudas dimensionais presas na parte de trás! Vestido fantasia Sonic — A Disguise também criou uma versão em vestido do Sonic. Esse vestido super macio, com detalhes de raios na saia, vem com um par de luvas e uma linda faixa de cabeça com a famosa penugem e as orelhas do Sonic! Fantasia Sonic Luxo — Este macacão super macio com uma cauda removível apresenta um capacete Sonic detalhado com orelhas anexadas e penugem inflável para dar a esta fantasia uma verdadeira sensação de filme. Ela inclui um par de luvas Sonic para completar o visual! Kit de acessórios Sonic para crianças — O kit de acessórios vem com um capacete com orelhas, penugem inflável, luvas e um par de capas de sapato de espuma vermelha com raios! Combine este kit com uma camisa e jeans azuis para seu visual muito fácil do Sonic. Macacão Sonic adulto unissex — Um macacão com capuz de veludo minky extremamente macio com a penugem e orelhas dimensionais características do Sonic. Use com tênis vermelhos e você estará pronto para chegar a qualquer festa em pouco tempo. Macacão com capuz — A Disguise também lançará dois modelos em estilo chique no Reino Unido e Estados Unidos para Sonic e Tails. Esses confortáveis macacões possuem orelhas de feltro rígidas e penugem clássica do Sonic. As caudas costuradas na parte de trás dão à fantasia do Tails um visual autêntico.



Tratam-se de muitos e diversificados acessórios e brinquedos que vêm a caminho e que farão claramente as delicias de todos os fãs e apaixonados por este simpático herói, que é, o mais conhecido ouriço do mundo.

O filme Sonic 2: O Filme, tem estreia marcada para o final do mês de março, para 31 de março nas principais salas de cinema do país.