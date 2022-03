Nvidia confirma que suspendeu a venda de todos os seus produtos na Rússia

A Rússia invadiu a Ucrânia há 10 dias, e desde então temos assistido a uma avalanche gigante de marcas e entidades que avançaram com penosas consequências ao país de Vladimir Putin, em resposta a uma guerra que ninguém quer e que muitos nem compreendem

No que respeita ao segmento hardware, a Nvidia junta-se agora à Intel e à AMD nesta luta ao confirmar que suspendeu a venda de todos os seus produtos na Rússia.

Nvidia deixa de vender produtos na Rússia

Os jogadores e mineradores de criptomoedas russos têm agora mais um motivo para se preocuparem. Isto porque a gigante Nvidia confirmou que deixou de vender todos os seus produtos no país soviético.

Numa entrevista ao canal PCMAG, um representante da fabricante norte-americana foi claro ao afirmar que "não vamos vender para a Rússia". Desta forma, a empresa junta-se à AMD e à Intel que também confirmaram ter deixado de vender equipamentos para o país de Vladimir Putin.

Na entrevista, o representante da Nvidia não especificou os motivos que a levaram a ter esta decisão, mas face ao panorama atual, as razões tornam-se óbvias. Esta será assim mais uma resposta em consequência da guerra da Rússia contra a Ucrânia que já promoveu centenas de reações e decisões negativas em todo o mundo contra as investidas de Putin.

A empresa referiu que a suspensão das vendas abrange todos os produtos Nvidia, no entanto não ficou claro se a decisão também engloba as gráficas GeForce RTX 3000 vendidas por marcas terceirizadas, como ASUS, GigaByte e MSI.

Com esta suspensão, será então muito mais difícil para os utilizadores, e mais especificamente jogadores, russos adquirirem produtos da marca para montarem as suas máquinas, e também dificultará a vida aos mineradores de criptomoedas, uma vez que as placas gráficas Nvidia são das mais procuradas para a extração das moedas digitais. E esta última condicionante pode ser significativa uma vez que a Rússia controla 12% de todas as criptomoedas do mundo.