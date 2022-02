Rússia controla 12% de todas as criptomoedas, então vai aceitá-las oficialmente

No mês passado noticiámos que a Rússia tinha como objetivo banir totalmente o uso e a mineração de criptomoedas no país. Mas parece que agora esses planos já não estão em cima da mesa.

O motivo é bastante simples, uma vez que a Rússia controla 12% de todas as criptomoedas e, como tal, para o governo do país bani-las já não será assim tão boa ideia.

Rússia vai aceitar as criptomoedas oficialmente

Se inicialmente a intenção da Rússia era banir completamente as criptomoedas do país, agora a visão é completamente diferente. Segundo as mais recentes informações, o governo russo e o seu banco central acordaram um entendimento sobre as moedas digitais. E chegaram à conclusão que o melhor será mesmo aceitar as criptomoedas, regulá-las e reconhecê-las oficialmente. No entanto, e para já, ainda não está claro de que forma tal se vai processar e se as moedas serão consideradas como ativos financeiros.

O anúncio foi revelado pelo governo da Rússia através de um comunicado oficial onde informa que irá regular as moedas digitais "com obrigações estritas para todos os participantes profissionais do mercado com ênfase nos direitos dos investidores comuns". Como tal, o objetivo é controlar o fluxo das criptomoedas e também taxá-las.

Por outro lado, alguns meios de comunicação entendem, através das palavras do governo russo, que o país pretende reconhecer as criptomoedas como um elemento idêntico às moedas atuais.

País detém 12% de todas as moedas digitais

Segundo as estimativas, os cidadãos russos terão o controlo de cerca de 12% de todas as criptomoedas existentes no mundo. Ao nível do valor, suspeita-se que esse possa rondar os 214.000 milhões de dólares (~187.000 milhões de euros). Desta forma, se as moedas digitais forem então tributadas, tal significará um aumento significativo de receitas para o país de Vladimir Putin, por meio de impostos.

No comunicado, o governo russo indica que "a total ausência de regulamentação deste setor, bem como o estabelecimento de uma proibição, levaria ao aumento da participação da economia paralela, ao aumento dos casos de fraudes e à desestabilização do setor como um todo”.

Poderão outros países, como Portugal, aceitar as criptomoedas oficialmente?