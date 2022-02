Os smartphones Android mais poderosos da atualidade são…

Todos os meses, a Antutu lança a lista dos smartphones com melhor desempenho do mercado. A lista referente às pontuações de janeiro já está disponível e revela quais são os smartphones mais poderosos da atualidade, a nível global.

Nos modelos de topo, a Qualcomm detém todo o top 10. Conheça também a lista relativa aos smartphones de gama média.

Os smartphones de topo com melhor desempenho em janeiro de 2022

A lista os smartphones de topo mais poderosos da atualidade foi elaborada pela Antutu e é relativa à média de pontuações obtidas através do seu software de testes de desempenho, para o mês de janeiro.

Sabemos que o processador Snapdragon 8 Gen1 vai dominar este top dentro de muito pouco tempo, bem como o Exynos 2200, mas para já, neste mês ainda existe a presença forte do Snapdragon 888 e 888+.

Ainda assim, diretamente para o primeiro lugar entra aquele que é o primeiro smartphone Android lançado ao mercado com o Snapdragon 8 Gen1. Falamos do Xiaomi 12 Pro com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento que conseguiu uma pontuação média de 979499 pontos.

Seguem-se depois o Red Magic 6 da Nubia e o ASUS Rod Phone 5s Pro, fechando o top 3. Estes smartphones são equipados com os Snapdragon 888 e 888+, respetivamente.

Nesta lista dos 10 smartphones mais poderosos da atualidade vêm ainda listados o Red Magic 6R, realme GT, ASUS ROG Phone 5, iQOO7, OnePlus 9 Pro, Galaxy S21 Ultra 5G e ainda o OnePlus 9.

As pontuações e respetivos modelos, podem ser vistos na imagem abaixo.

Os smartphones de gama média com melhor desempenho em janeiro de 2022

Dentro da gama média, o processador Snapdragon 778G é claramente aquele que melhor responde às exigências da gama média. O iQOO Z5 conseguiu uma pontuação média de 556715, o realme GT Master de 538922 e o Mi 11 lite que fecha o pódio, conseguiu 523872 pontos, em média. Estamos a falar de smartphones com preços que rondam os 300 €.

Veja a lista completa abaixo:

