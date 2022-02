Está tudo operacional! Vodafone Portugal volta à normalidade

O ataque cibernético aos serviços da Vodafone Portugal fez estremecer o país! Os serviços inoperacionais impactaram outros serviços, com destaque para o INEM, corporações de bombeiros, IPMA, entre outros.

De acordo com as informações mais recentes da operadora, o serviço da Vodafone Portugal está a voltar à normalidade.

Os últimos dias foram de trabalho muito intenso para as equipas da Vodafone...

No final de uma semana de esforços desenvolvidos para restabelecer as operações da Vodafone Portugal após o ciberataque, ainda que possam vir a verificar-se situações de instabilidade pontual, a rede encontra-se estabilizada, o que inclui, além da voz móvel e fixa, também os serviços de dados e de televisão.

Hoje foi um dia especialmente dedicado ao restabelecimento da totalidade das funcionalidades específicas para clientes empresariais, encontrando-se a mesma praticamente concluída, revela a operadora num comunicado enviado ao Pplware.

Do ponto de vista interno, há ainda muito trabalho pela frente para assegurar a total sustentabilidade da operação em aspetos que, não penalizando a disponibilidade dos serviços, impactam a Empresa.

Os últimos dias foram de trabalho muito intenso para as equipas da Vodafone, que permitiram – após a enorme disrupção de que a Empresa foi alvo – repor em menos de 24 horas o equivalente a uma década de inovação tecnológica, passando de 2G/3G para 4G/5G.

A Vodafone Portugal continua a colaborar de forma estreita com as autoridades na investigação em curso.

Para manter os clientes sempre informados, a Vodafone tem disponível um site com informações sobre o ciberataque. O site criado pela operadora disponibiliza toda a informação que tem sido publicada pela comunicação social. Este site tem ainda como objetivo esclarecer dúvidas dos clientes e também um conjunto de questões frequentes.

A Vodafone fez uma notificação de violação de dados “ao abrigo do artigo 33° do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados” na decorrência do ataque informático do qual foi alvo. A notificação à CPND não é referente a dados pessoais de Clientes da Vodafone.

