As AirTags da Apple têm estado sob um escrutino muito intenso, muito por culpa das questões de segurança que têm sido levantadas. Alguns utilizadores optaram por usá-las como um localizador portátil não autorizado e isso foi demasiado simples de conseguir.

Claro que com outras propostas no mercado, há interesse em comparar as AirTags da Apple com a concorrência. Este processo já aconteceu e os resultados são interessantes, com as AirTags a mostrarem que são melhores e mais seguras do que os Tile e localizadores GPS.

Como se porta a proposta da Apple face à concorrência?

Para comparar a qualidade das AirTags com a concorrência, o jornal NY Times comparou esta oferta da Apple com as Tile e com os normais localizadores GPS. A jornalista que teve estes testes nas suas mãos usou como "objeto" o seu marido, focando-se também na questão da segurança.

O que ficou provado foi que as AirTags são melhores e mais seguras do que os Tile e localizadores GPS. A proposta da Apple mostrou-se muito mais precisa na informação que forneceu, pelo menos no que se refere aos ambientes urbanos.

Localizadores GPS são o mais indicado para saber a posição

Ao ser usado para detetar as localizações, o localizador GPS mostrou-se mais eficiente, até porque tinha a função de reportar a sua posição. No entanto, os AirTags melhoraram a sua utilização ao aproximarem-se de locais com maior densidade de pessoas, que forneceram a sua posição.

Ao ser colocado numa área com uma densidade muito grande de utilizadores, no caso a cidade de Nova York, a precisão dos AirTags disparou ainda mais, conseguindo ser mais eficiente que os localizadores GPS.

AirTags são seguras e batem Tile na privacidade

Outra parte onde se mostrou mais eficiente que as Tile e os localizadores de GPS foi na informação da sua presença. Uma das análises consistia em avaliar como poderia ser descoberto, usando as ferramentas que estão ao dispor dos utilizadores de cada uma.

Apesar de não ser perfeito, o sistema das AirTags alertou o iPhone do utilizador ao fim de 2 horas. A grandes questão veio com o encontrar deste dispositivo da Apple, que nem sempre tocou o sistema de localização e assim não foi encontrado.

No campo das notificações de presença, para ser localizado sem a sua autorização, os Tile falharam completamente. Este não tem qualquer mecanismo, ao contrário das AirTags, que de forma constante e audível, anunciaram a sua presença ao utilizador.

Este teste mostra que, mesmo com lacunas de segurança, que a Apple pretende resolver, as AirTags estão acima da concorrência. Estas são mais difíceis de encontrar e não oferecem mecanismos de proteção para os utilizadores, que assim podem ser seguidos, de forma muito discreta e silenciosa.