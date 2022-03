Evento Apple “Peek Performance” – O que esperar?

Está na hora de conhecer as primeiras novidades do ano vindas da empresa de Cupertino. A Apple estará, a partir das 18 horas (de Lisboa), em direto a apresentar novos dispositivos que, provavelmente, vêm confirmar os muitos rumores que têm surgido ao longo dos últimos meses.

Mas o que podemos esperar deste evento?

O que esperar?

O novo iPhone SE e o iPhone 13... verde

A Apple agendou para hoje o seu primeiro grande evento do ano sob o slogan "Peek Performance". O evento acontecerá ainda de forma exclusivamente online e contará com Tim Cook nos comandos, a partir das 18 horas de Portugal Continental.

Relativamente às novidades, é quase certo que a Apple anuncie o seu novo iPhone SE. O modelo deste ano deverá ter o mesmo design que o anterior, ou seja, baseado no antigo iPhone 8, mas já com suporte a ligações 5G, integrando o processador Apple A15 Bionic. Também a câmara principal deverá ser atualizada.

Este novo smartphone deverá ser lançado com as capacidades de armazenamento de 64, 128 e 256 GB.

Tal como aconteceu no evento do ano passado, a Apple poderá também trazer uma nova cor para o seu iPhone 13. Este modelo poderá ser apresentado em verde, sem que mais nada o distinga dos modelos já lançados.

iPad Air de quinta geração

A Apple também terá um novo iPad Air para lançar, mas não fará nenhuma alteração no design face ao modelo anterior. No entanto, este deverá integrar um chip mais rápido e ter suporte conectividade 5G. Também deverá sofrer atualizações ao nível da câmara FaceTime com suporte de Center Stage.

Os computadores: Mac mini, MacBook, Mac Studio

Relativamente aos Macs, há rumores de que a Apple tem planos para lançar uma versão mais sofisticada do Mac mini com um design renovado e chips M1 Pro e M1 Max. Na verdade, fala-se que poderá surgir mesmo um Mac Studio que será quase uma fusão do Mac mini e do Mac Pro... estamos curiosos!

É provável ainda que a Apple apresente um MacBook Pro de 13 polegadas, que pode vir equipado com um chip M2, o sucessor do chip M1. O MacBook Pro será idêntico ao modelo atual de 13 polegadas e será uma versão inferior dos modelos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas que possuem chips ‌M1 Pro‌ e ‌M1 Max‌.

O chip M2 terá uma CPU de 8 núcleos, tal como o ‌M1‌, mas são esperadas melhorias de velocidade e eficiência, assim como melhorias na GPU. Rumores indicam que o chip ‌M2‌ estará disponível em opções de GPU de 9 e 10 núcleos, um passo acima da GPU de 7 e 8 núcleos disponível no chip ‌M1‌ original.

E mais?

Algumas especulações sobre o significado do título do convite do evento da Apple “Peek Performance” apontam para a palavra “Peek” como o nome de um produto VR/AR. No entanto, poderemos apenas ver surgir algum conceito, quem sabe, mais pormenores relacionados com os produtos que estão a ser desenvolvidos nesta área.

Também algumas atualizações de software deverão ocorrer depois deste evento, como é habitual.