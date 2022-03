Incrível! Rússia quer legalizar pirataria de software

Como já temos referido algumas vezes, em tempos de guerra vale tudo! Com quase todos os países a fechar relações com a Rússia e a impor sanções, o país de Putin prepara-se para "atacar" ao nível do software.

De acordo com informações recentes, a Rússia quer legalizar pirataria de software do ocidente.

A violação de direitos autorais e direitos conexos faz parte do código penal na Rússia

Pelo mundo fora são já muitas as gigantes tecnológicas que deixaram de vender para a Rússia. Face ao "sufoco", a Rússia referiu que vai legalizar a pirataria de software. A medida vem em resposta a várias empresas de software, principalmente a Microsoft, Cisco, Oracle, NVIDIA, IBM, Intel e AMD.

As autoridades russas estão a elaborar um conjunto de medidas para apoiar a economia do país contra a pressão de sanções estrangeiras e, quando se trata de licenciamento de software, a proposta dá luz verde a uma forma de pirataria. Mais concretamente, o plano sugerido pelas autoridades russas é estabelecer um mecanismo de licenciamento de software "unilateral" que renove licenças expiradas sem exigir o consentimento do proprietário dos direitos de autor ou da patente.