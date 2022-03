Com o aproximar da primavera e com a pandemia cada vez mais longe, é o momento de voltar a reunir amigos e família para os longos convívios do passado. A música tem que fazer parte e as colunas sem fios são uma das melhores opções que existem atualmente. A Tronsmart tem disponíveis vários modelos de grande qualidade e a preços muito competitivos e hoje destacamos a Tronsmart Bang.

A Tronsmart Bang é uma coluna Bluetooth à prova de água, com tecnologias patenteadas SoundPulse e TuneConn, NFC e até um powerbank integrado, para poder carregar o smartphone enquanto passa música.

A Tronsmart Bang é uma nova coluna sem fios com ligação Bluetooth com potência de 60W. integra doius tweeters e dois woofers, o que garante uma reprodução de som em stereo.

Uma das suas particularidades é o facto de incluir um sistema de luzes LED que pode ser definida pelo utilizador ou variar com a batida da música.

A bateria que integra garante uma reprodução de música durante cerca de 15 horas.

A Tronsmart Bang integra tecnologia patenteada SoundPulse, proporcionando um som mais alto e maior potência do que as colunas comuns. Outra das particularidades desta coluna é que pode ser ligada a até 100 outras colunas Bang, através da tecnologia Tronsmarts TuneConn com o objetivo de amplificar a experiência audiovisual. Suporta ainda Bluetooth 5.0 e NFC.

Os utilizadores, via app, poderão ajustar alguns parâmetros, nomeadamente, os modos de reprodução como Hi-Fi, Classical, Vocal, Deep Bass, Rock e 3D, além de ser possível ajustar o equalizador manualmente. Tudo isto é suportado por assistente de voz.

Adicionalmente, tem certificação IPX6, de resistência a água, e permite carregar outros dispositivos como um powerbank.

A Tronsmart Bang chega este mês à Amazon por 109,99 €. Hoje está a decorrer um passatempo no site oficial da marca, onde poderá ganhar uma destas colunas.

Tronsmart Bang