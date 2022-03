Doodle da Google celebra mais um Dia Internacional da Mulher

Desde há várias décadas, o 8 de março é anualmente marco do Dia Internacional da Mulher. Por ser celebrado em praticamente todo o mundo, e tratando-se a Google de uma gigante tecnológica, não deixou passar a data e dedicou-lhe um Doodle.

Contrariamente à abordagem habitual, onde são recordadas mulheres de outros tempos, este ano, o foco está nas pequenas coisas do dia a dia.

Em datas especiais, a Google altera temporariamente o seu logótipo, por forma a comemorá-las. Essa alteração tem o nome de Doodle e, hoje, é dedicada a todas as mulheres do mundo.

O Doodle da Google de hoje destaca o quotidiano das mulheres em todo o mundo, em comemoração do Dia Internacional da Mulher. O objetivo é mostrar, através de várias animações, o envolvimento das mulheres em diferentes passatempos, atividades, tarefas do dia a dia, entre outros.

As animações do Doodle de hoje foram criadas pela diretora de arte da Doodle da Google, Thoka Maer, cujo objetivo passa por permitir que cada mulher se sinta valorizada pelas suas realizações diárias.

Os últimos anos têm sido difíceis para todos, mas especialmente para as mulheres. Geralmente celebramos as mulheres e as suas incríveis realizações no passado e no presente, e inspiramos as jovens raparigas a sonhar em grande. A realidade dos últimos anos forçou as mulheres a mudar de foco, ajustar prioridades, e fazer sacrifícios para estar lá por outros que precisam delas.

Explicou Maer.

Assim sendo, Thoka espera mostrar, através do Doodle deste Dia Internacional da Mulher, que os pequenos momentos do dia a dia merecem ser celebrados da mesma forma que aqueles que integram a história.

Acordamos todos de manhã e todos temos um propósito, grande ou pequeno. Tudo isso importa.

Uma ode ao dia a dia das mulheres do mundo

Este ano, o lema do Dia Internacional da Mulher é “Igualdade de género hoje para um amanhã sustentável”. De acordo com a Subsecretária-geral das Nações Unidas para as Comunicações Globais Melisa Flemming, em entrevista à Euronews na Dubai Expo, “o mais importante é a educação das raparigas”.

Mais do que isso, defende que “as políticas e o direito fazem uma enorme diferença”, uma vez que “os países que têm leis que promovem a igualdade no local de trabalho, que têm leis contra a violência e onde existe justiça, vemos as mulheres a subirem ao topo".

Assim como tantas outras entidades, também António Guterres, Secretário-geral das Nações Unidas, deixou a sua mensagem: