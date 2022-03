Novos comandos DualSense coloridos trazem reforço nas molas dos gatilhos

A nova PlayStation 5 chegou perto do final do ano de 2020 e rapidamente se tornou num equipamento que muitos jogadores desejam ter. No entanto, assim que as primeiras unidades chegaram às mãos dos clientes, muitos utilizadores queixaram-se de problemas nos gatilhos adaptáveis do comando DualSense.

Mas a Sony já anunciou as versões coloridas do comando e estas já trazem consigo um reforço nas molas desses mesmos gatilhos, como forma de corrigir e melhorar a experiência de jogo dos gamers.

DualSense coloridos com reforço nas molas dos gatilhos

Depois de várias queixas de problemas de drift nos gatilhos adaptáveis do comando DualSense da PlayStation 5, que apontavam o dedo às molas que, nalguns casos, se partiu e noutros sofreu deslocamentos ou simplesmente deixou de funcionar, parece que a Sony ouviu atentamente os seus clientes. Até porque estas falhas podem condicionar significativamente a performance no jogo.

Os comandos Dualsense com problemas foram trocados pela marca japonesa, mas os novos modelos coloridos do equipamento, já vêm equipados com um reforço nas molas dos gatilhos, comparativamente aos modelos originais.

O conhecido youtuber TronicsFix, que cria conteúdos relacionados com a desmontagem de hardware, publicou um vídeo no seu canal onde mostra a força das novas molas para os gatilhos dos comandos da PlayStation 5. Assim, com estas melhorias, foi incrementada a resistência dos componentes em relação a quebras ou outra situação danosa.

No vídeo, ele também demonstra que foram efetuadas várias modificações nos analógicos, embora ainda não seja possível perceber se as mesmas irão então resolver o problema de drift.

Os novos comandos coloridos já estão disponíveis para venda e pode encontrá-los em três cores: Nova Pink, Galactic Purple e Starlight Blue. Estes tons juntam-se assim aos dois outros já lançados, nomeadamente Midnight Black e o Cosmic Red.