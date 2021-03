Google: Dia internacional da mulher celebrado com um Doodle especial

Anualmente, o dia 8 de março é dedicado e celebrado como o Dia Internacional da Mulher por muitos países em todo o globo. Sendo a Google uma das gigantes, não deixou passar o dia despercebido e deixou também o seu contributo.

Para isso, dedicou um Doodle especial às mulheres de outros tempos que abriram um caminho de possibilidades às gerações de agora.

O dia 8 de março, ainda que sem uma razão específica, serve para relembrar e estimular as conquistas das mulheres provenientes dos mais diversos contextos. Apesar do caminho percorrido e dos aparentes avanços relativamente aos direitos das mulheres, nenhum país atingiu ainda a igualdade plena entre homens e mulheres.

Portanto, o caminho tem sido longo e muitas das conquistas femininas, quer sejam pioneiras, ou reconhecimentos, passaram muito tempo despercebidas. Com o tempo, essa equidade deve ser trabalhada e os cidadãos devem ser educados para que a entendam.

Assim como acontece com outras datas a destacar, a Google não deixou passar o dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, sem que a sua homenagem fosse feita. Por isso, criou um Doodle que recorda e celebra uma panóplia de estreias femininas, ao longo da história.

Embora não faça jus à trajetória, em 41 segundos, o Doodle faz referência à atuação das mulheres nos mais variados campos, como política, tecnologia, cultura, desporto e ciência. Ou seja, de forma ilustrativa, a Google homenageia sufragistas, académicas, empresárias e medalhas importantes.

O Doodle que celebra o Dia Internacional da Mulher deste ano de 2021 foi ilustrado por Helene Leroux:

O tema “Women Firsts” ressoou especialmente comigo. A minha bisavó (com quem me lembro de desenhar quando era criança) era uma artista incrível, mas nunca lhe foi permitido exercer a arte profissionalmente.

Acabei por me tornar a primeira mulher da minha família a prosseguir os estudos de arte e a criar uma profissão a partir do desenho. Quem me dera que ela tivesse tido a mesma oportunidade nessa altura!