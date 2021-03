Primeiro evento da Apple do ano no dia 23 de março? Vêm aí as AirTags, AirPods e iPad Pro?

A Apple tem na mesa de desenvolvimento uma série de dispositivos. Entre eles estarão as AirTags, os novos AirPods, o renovado iPad Pro e eventualmente a nova Apple TV. Portanto, para mostrar estas novidades, a empresa irá marcar um evento para breve. Assim, novos rumores dizem que o evento “AirTags” será realizado no dia 23 de março, uma semana depois do que especularam os rumores anteriores.

Nesta altura, especula-se com base em eventuais “pistas” que a empresa possa dar na preparação do tal evento. Antes era referido como sendo a 16 de março, a data agora referida é dia 23.

Evento Apple poderá trazer as AirTags

As informações atuais, que estão ainda na esfera do rumor, não apontam nada específico sobre os produtos que a Apple irá lançar. No entanto, com base nas “fugas de informação” anteriores que poderão ter vindo da cadeia de fornecedores, é provável que o evento veja o lançamento das “AirTags”.

Conforme sabemos, estes são dispositivos que a Apple ainda não lançou, mas que já preparou o sistema operativo, bem vincado na versão iOS 14.5 beta 3, a presença desta novidade. Assim, espera-se que estas “etiquetas localizadoras” possam ser lançadas muito em breve, eventualmente com um preço entre os 25 e os 35 dólares.

Também é provável que haja uma atualização para o iPad Pro no evento de março. Informações anteriores indicaram que os modelos de 11 e 12,9 polegadas serão atualizados e podem ser mais grossos para suportar um novo sistema de retroiluminação. Assim, o iPad Pro de 12,9 polegadas pode ser o primeiro dispositivo da Apple a usar iluminação de fundo mini-LED.

iPad e iMac poderão também fazer companhia à nova Apple TV?

É possível que também haja uma atualização do iPad mini, principalmente, porque este dispositivo foi atualizado pela última vez em março de 2019. No entanto, houve rumores de uma atualização no início de 2021.

Com as últimas movimentações na loja da Apple, com o desaparecimento dos iMacs Pro, acredita-se que estarão a ser preparados os novos iMacs Apple Silicon. Poderá ser lançado um modelo ainda este mês, mais concretamente um modelo de 24 polegadas com ecrã Retina 4K e um novo design com margens reduzidas.

Também é concebível que a Apple anuncie os novos modelos de AirPods. O tanto que já se falou dos novos AirPods 3 indica que poderão ser efetivamente um produto a lançar. Por fim, a Apple TV. Este gadget da empresa de Cupertino há algum tempo que espera uma atualização de hardware. Até porque a última versão saiu em 2017.

Portanto, as dúvidas e interrogações são muitas e a Apple ainda nada disse sobre o evento. Com a pandemia, o formato mudou, não havendo apresentações presenciais. Assim, o mais provável é que seja outro evento virtual gravado no Apple Park.