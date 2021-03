Fights in Tight Spaces, desenvolvido pelos britâncos Ground Shatter, é um jogo de ação que apresenta algumas ideias bastante interessantes e que já se encontra em Early Access, no Steam, na Epic Games Store, no GOG.com, e no Xbox Game Preview.

Venham conhecer um pouco mais de Fights in Tight Spaces.

Fights in Tight Spaces, é um jogo de ação que mistura vários elementos de outros jogos (e não só), prometendo uma experiência de jogo algo diferente dos restantes títulos do mercado.

Tal como os seus produtores, o jogo pode ser caracterizado como o resultado de “uma mistura do universo violento de Jonh Wick, com um jogo de cartas, e apresentado com um visual ao estilo de SUPERHOT“.

O jogador será um agente especial da organização chamada Section Eleven, e terá missões de proteção a VIPs, tendo de os manter a salvo de ataques de inimigos, com os quais terá de lutar.

Como referi acima, Fights in Tight Spaces apresenta uma implementação de um sistema deck-building, táticas por turnos e empolgantes sequências animadas de combate. Apesar de toda a ação decorrer num ambiente gráfico descolorido e despido de grandes adereços, o jogo parece ter um potencial enorme na forma de estrategizar um combate corpo-a-corpo.

Para ser bem-sucedido e conseguir derrotar os adversários, o jogador terá de descobrir o balanço perfeito entre o ataque/defesa, o momento para o movimento e o posicionamento corporal.

Entre outros aspetos, o jogador terá de saber também usar o meio ambiente e objetos que se encontrem por perto, em seu favor.

O jogo disponibiliza mais de 150 cartas diferentes de ações, movimentos e ataques para poder explorar à nossa vontade e criar assim o nosso deck perfeito para cada situação e oponente.

Será possível ainda, treinar as nossas habilidades e fazer upgrade aos nossos movimentos. Será ainda possível, equipar o nosso agente com várias melhorias.

Neste momento, Fights in Tight Spaces já se encontra em Acesso Antecipado.