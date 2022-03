A Cubot prepara-se para colocar no mercado mais um smartphone de entrada de gama, com especificações muito interessantes face ao preço de lançamento.

O novo Cubot P50 será lançado para o mercado global a 14 de março, mas poderá já ficar a conhecer alguns dos seus pormenores.

O Cubot P50 é um novo smartphone que será lançado dentro de poucos dias de forma oficial, no entanto, já pode ser reservado e a marca tem também a decorrer um passatempo onde oferece 5 unidades desta máquina.

O que esperar do novo Cubot P50

As especificações contemplam um ecrã de 6,3" com resolução FullHD+, sendo que existe um recorte em lágrima que acomoda a câmara frontal, de 20 MP.

Na traseira, existe um módulo que revela três câmaras e flasLED duplo. O sensor principal desta câmara tem 12 MP, existe uma câmara macro de 5 MP e o terceiro sensor deverá apenas ser um para ajudar na captura de imagens com efeito de profundidade, uma vez que não há indicação concreta.

O processador integrado é um já conhecido Mediatek Helio P22, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Há ainda a possibilidade de alargar este armazenamento com recurso a um cartão microSD até 256 GB.

A bateria é de 4200 mAh e, curiosamente, é removível! O Cubot P50 vem com Bluetooth 5.0, é dual SIM LTE e tem NFC, permitindo assim efetuar pagamentos. Vem também equipado com Android 11.

O Cubot P50 será lançado de forma oficial a 14 de março, com um preço padrão a partir de cerca de 230 € (com IVA). No entanto, a partir de 28 de março haverá uma grande promoção na loja oficial com um preço de 109 dólares + IVA, onde as primeiras 300 encomendas terão ainda um desconto adicional de 10 dólares (preço final de $99 + IVA.

Até lá, poderá ainda participar num giveaway internacional, onde a empresa está a oferecer 5 smartphones. Saiba mais aqui.

Cubot P50