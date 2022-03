Rui Pinto denuncia jatos de oligarcas russos com matrícula portuguesa

O mundo continua de olhos postos no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra é "acompanhada" pelas TVs, mas em tempos de um mundo digital, as redes sociais e outras plataformas denunciam também muita coisa.

Rui Pinto denunciou recentemente a circulação de jatos de oligarcas russos com matrícula portuguesa. ANAC já está a investigar.

Rui Pinto fez publicação no Twitter a denunciar...

A Autoridade de aviação portuguesa já está a investigar denúncias de Rui Pinto sobre jatos VIP russos com matrícula portuguesa segundo revela o Expresso. A garantia foi dada por fonte oficial da ANAC ao jornal.

A denúncia aconteceu no início da semana, tendo Rui Pinto referido que o russo Dmitry Mazepin, presidente da Uralchem ​​Integrated Chemicals Company [grande empresa de produtos químicos] e um dos oligarcas alvo de sanções da União Europeia devido à invasão das tropas de Vladimir Putin na Ucrânia, tinha dois aviões privados ao seu dispor, um deles com uma matrícula portuguesa, que se encontram em Moscovo.

Ao Expresso, a ANAC confirmou que a aeronave, um Bombardier Challenger 650 com a matricula CS-DOF, se encontra registada no Registo Aeronáutico Nacional (RAN), sendo a empresa proprietária a Halcyon Limited, das ilhas Bermudas. No entanto, a autoridade portuguesa referiu que...

está a analisar as situações pertinentes, incluindo as que vieram a público, veiculadas pelos órgãos de comunicação social, tendo em conta o enquadramento definido na legislação da União Europeia e demais legislação que aplica as sanções, em coordenação com as demais entidades competentes.

Questionada sobre quantos aviões com matrícula portuguesa têm donos russos, a autoridade da aviação civil respondeu que o Registo Aeronáutico Nacional não possui elementos documentais que permitam identificar a nacionalidade das pessoas singulares e atestar que são cidadãos russos.

Detido em prisão preventiva desde 22 de março de 2019, Rui Pinto tem estado atento ao que se passa em Portugal e no mundo. No final de fevereiro, o hacker português já tinha denunciado a circulação de jatos privados russos em espaço aéreo europeu.

