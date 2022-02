E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de novos feitos na tecnologia 6G, do novo smartphone OnePlus Nord CE 2 5G, analisámos os auscultadores Sony WF-C500, a UPS da CyberPower, e muito mais.

Sendo a aviação um dos setores que mais emissões representa, torná-lo mais sustentável é um objetivo. Assim sendo, a Rolls-Royce garante que os primeiros aviões comerciais elétricos chegarão entre 2025 e 2027.

A fabricante clarifica, no entanto, que a solução para aviões de grande porte não passará pela mobilidade elétrica.

O segmento de tablets está novamente a ganhar importância no mercado, principalmente porque muitas famílias continuam a necessitar de mais equipamentos tecnológicos em casa que garantam o bom funcionamento do trabalho e de aulas à distância, ou o simples entretenimento.

O Chuwi HiPad Pro é uma opção relativamente acessível, onde se pode ainda acoplar um teclado e é compatível com caneta, tornando-se assim num equipamento ainda mais produtivo.

A Ferrari é uma marca do segmento automóvel amplamente conhecida de todos. No entanto, esta marca não é para todos os bolsos. Com a aposta cada vez mais forte no segmento dos elétricos, a marca já veio confirmar que também haverá um Ferrari 100% elétrico.

Mas afinal quais as principais mudanças da Ferrari no veículo elétrico que está a construir?

A Internet tem mudado a forma como comunicamos e como apresentamos as nossas ideias, sendo os emojis um exemplo perfeito. Mudámos das palavras para símbolos, que representam de forma rápida aquilo que queremos dizer.

Estes emojis têm ganho espaço e são cada vez mais usados, conquistando novos espaços. A Opera quer dar ainda mais espaço a esta forma de comunicação com o suporte total no seu browser, passando a permitir o acesso a endereços apenas com emojis

Os smartphones da atualidade estão cada vez mais poderosos e com funcionalidades que há apenas alguns anos acharíamos impossíveis. Mas uma das características que os consumidores mais procuram é, sem dúvida, uma boa autonomia no que toca à bateria. Paralelamente a isso é muito importante que os equipamentos recarreguem a energia com alguma rapidez, dada a vida agitada que atualmente a maioria das pessoas têm.

Neste sentido, de acordo com as últimas informações divulgadas, o Redmi K50 Gaming Edition consegue recarregar totalmente a sua bateria em apenas 17 minutos.

Para os mais cuidadosos, uma UPS é um must-have para proteção de hardware como computadores, centro de dados, equipamento de telecomunicações ou outro equipamento elétrico, onde uma interrupção inesperada da energia pode causar danos e perda de dados. Portanto, caso o foco seja pura qualidade e minimização dos gastos de energia, pondere conhecer a UPS CP900EPFCLCD da CyberPower.

Esta UPS protege sistemas informáticos, servidores e hardware de rede de média a alta gama que utilizam fontes de alimentação convencionais.

A Sony é uma referência no mundo do áudio e já aqui tivemos a oportunidade de testar alguns dos seus auscultadores, como por exemplo, os Sony WF-1000XM4. Agora a empresa surpreende com um novo lançamento. Os Sony LinkBuds surgem com um design peculiar e que promete melhorar ainda mais alguns aspetos fundamentais para quem prima pela qualidade no momento de ouvir boa música ou de comunicar.

Venha conhecer os earbuds Sony LinkBuds.

Se está à procura de uns auscultadores sem fios onde o fator preço-qualidade é a peça chave, hoje é o seu dia de sorte. Temos em mãos os WF-C500 da Sony que, além de se ajustarem confortavelmente ao seu ouvido, têm uma qualidade de som elevada graças à tecnologia DSEE.

Descubra, nesta análise, tudo acerca destes auscultadores.

Mais uma vez, foi feita história na medicina! Os Estados Unidos, e agora o mundo, conheceram a primeira mulher a ser curada do vírus da imunodeficiência humana (VIH), responsável pela SIDA.

O tratamento envolveu um novo transplante de células estaminais.

A OnePlus reservou o dia de hoje para anunciar o seu novo smartphone da linha Nord. Trata-se de um novo modelo Android de gama média com ecrã AMOLED com 90Hz, câmara principal de 64 MP e um processador que provavelmente não agradará alguns dos fãs que estavam à espera desta máquina.

Venha descobrir tudo sobre o OnePlus Nord CE 2 5G.

A Motorola não é uma marca com grande destaque no mercado nacional, muito porque se focou em mercados específicos ao invés de querer chegar a todo o lado. Ainda assim, há que receber atenção sempre que se destaca no segmento dos smartphones e é o que está a acontecer novamente. Um modelo Motorola Frontier poderá ser lançado com câmara de 194 MP.

Há mais informações disponíveis e algumas imagens.

Sim, é verdade, ainda não existe 5G em muitos locais e nem mesmo 4G! No entanto, a comunidade científica já trabalha no 6G. A evolução deste tipo de tecnologia está a acontecer a cada 10 anos, o que significa que o 6G será uma realidade em 2032 (certamente será antes).

No seguimento de testes realizados recentemente, com tecnologia 6G já foi possível transmitir 1TB em 1 segundo a 1km de distância. É caso para dizer... wow!

O lixo espacial está na ordem do dia e é uma preocupação crescente, face à quantidade de satélites abandonados existentes em órbita da Terra, assim como outro tipo de detritos, deixado pelas naves espaciais. A dúvida e dificuldade é saber como se vai limpar o espaço. A Agência Espacial Europeia (ESA), com o Instituto de Astrofísica das Canárias (IAC), têm um plano ambicioso para eliminar estes detritos.

As agências elaboraram uma ideia com base em tecnologia laser. A intenção não é destruir, é sim empurrar o lixo espacial para fora da órbita. O vídeo apresentado é muito esclarecedor.

A EVGA é uma das mais importantes marcas quando o assunto é o segmento hardware. E um dos setores onde se debruça é o das motherboards.

Neste sentido, no final da última semana, a empresa norte-americana apresentou ao mundo a sua poderosa e monstruosa motherboad Z690 Dark Kingpin.