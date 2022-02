Um dos maiores destaques da Samsung deu durante a apresentação dos novos Galaxy S22 Ultra esteve na parte da fotografia. Estes novos smartphones iriam revolucionar este campo e trazer experiências únicas para os utilizadores.

Claro que a melhor avaliação para a fotografia vem de um local que já nos habituou, a conhecida DxOMark. O teste surgiu agora e acabou por deixar cair algumas destas ideias. O resultado da fotografia na DxOMark ficou muito longe do esperado.

Teste do Galaxy S22 Ultra surgiu agora

Apesar de não estar ainda a chegar aos utilizadores, o novo Galaxy S22 Ultra tem estado a mostrar-se como um dos melhores smartphones do mercado. Uma das mais importantes áreas é a da fotografia, onde a Samsung quis criar a melhor proposta de todas.

O resultado dos testes da DxOMark mostraram que este smartphone está ainda longe do esperado. Com uma pontuação de 131, acabou por ficar bem longe do topo, apenas na 13ª posição, atrás de equipamentos que se julgavam ser muito mais fracos no campo da fotografia.

O que a DxOMark achou de positivo

Como em todos os testes, a DxOMark encontrou pontos positivos e pontos negativos, para depois atribuir a sua pontuação. No campo do que de melhor foi encontrado, destacam-se alguns pontos importantes e que são apresentados abaixo.

Prós

Balanço de branco e cores agradáveis em todas as condições

Boa exposição na maioria das cenas, ampla faixa dinâmica

Efeito bokeh simulado natural

Cores e exposição agradáveis em todas as configurações de zoom

Foco automático rápido e suave em vídeo

Boa exposição e ampla faixa dinâmica em luz brilhante e vídeo interno

Cor agradável e tons de pele no vídeo

Boa estabilização de vídeo ao caminhar durante a gravação

Fruto desta avaliação, a DxOMark conseguiu atribuir ao Galaxy S22 Ultra 134 pontos no campo da fotografia e 114 pontos para a parte do vídeo. Para isso contamos com um sensor de 108 megapixeis e com a capacidade de gravar vídeo em 8K e a 24 frames por segundo. Pode também gravar em 4K com até 60 frames por segundo.

Há muito de negativo nesta fotografia

No campo oposto, houve também muito a ser apresentado, e que acabam por justificar a pontuação mais baixa que o habitual e até que o esperado. A lista abaixo mostra o que de menos positivo foi encontrado neste Samsung.

Contras

Foco automático lento para fotos em muitas condições de iluminação

Perda local ocasional de detalhes em áreas escuras de cenas HDR

Ruído de luminância na maioria das condições de iluminação

Artefactos de imagem, incluindo toque, fantasma e mudança de matiz

Pequeno recorte de sombra e balanço de branco instável em vídeos com pouca luz

Nitidez inconsistente entre as frames de vídeo quando a câmara move-se durante a gravação, especialmente com pouca luz

Artefactos de textura em cenas de vídeo de alto contraste

Apesar de ter sido testado o modelo com Exynos 2200, este é mesmo um resultado muito abaixo do esperado para o Galaxy S22 Ultra. A Samsung tem ainda a possibilidade de corrigir alguns problemas e assim fazer subir a pontuação deste seu novo smartphone de topo.