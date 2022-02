Apresentado há poucos dias, o Android 13 tem ainda um longo caminho pela frente até chegar à sua versão final. Esta vai ser desenvolvido e apresentada de forma formal e oficial na próxima I/O da Google.

Agora que esta versão é conhecida, surgem as primeiras informações, que se focam nos smartphones Xiaomi. A lista dos equipamentos que devem receber a nova versão foi conhecida e traz algumas novidades interessantes.

Um dos interesses a cada nova versão do Android é saber que smartphones vão conseguir receber esta nova versão. Os fabricantes não anunciam de imediato este suporte, deixando para mais tarde a apresentação desta informação essencial.

Em especial, e no que toca à Xiaomi, os utilizadores querem saber de forma antecipada com o que podem contar para as novas versões. Com o Android 13 isso não mudou e surgem já as primeiras listas em que se fala do suporte para os smartphones da marca.

Criada pelo site Xiaomiui.net, esta informação revela uma longa lista de smartphones da Xiaomi que podem vir a receber o Android 13. Usa informações obtidas diretamente da marca chinesa e que estão associadas ao desenvolvimento da MIUI dentro da marca chinesa.

Como pode ser visto, esta lista comporta muitos modelos nas diferentes linhas da Xiaomi, não se focando apenas numa. Assim, temos ali presente smartphones da Xiaomi, Poco e Redmi, com muitos modelos recentes e outros mais antigos, mas ainda acessíveis a qualquer atualização.

Naturalmente que o Android 13 chegará da mesma forma que as versões anteriores, ao longo dos anos. Falamos naturalmente da MIUI e de todas as restantes melhorias que a Xiaomi tem criado para as suas versões do SO para os smartphones.

Estas são boas notícias, agora que o Android 13 está finalmente a tomar forma e a ser desenvolvido. A Xiaomi tem uma lista muito completa e pronta a receber todas as novidades que ainda vão ser conhecidas e até desenvolvidas pela Google.