Ferrari: Supercarro 100% elétrico aparece em imagens

A Ferrari é uma marca do segmento automóvel amplamente conhecida de todos. No entanto, esta marca não é para todos os bolsos. Com a aposta cada vez mais forte no segmento dos elétricos, a marca já veio confirmar que também haverá um Ferrari 100% elétrico.

Mas afinal quais as principais mudanças da Ferrari no veículo elétrico que está a construir?

Ferrari elétrico: Motor na parte central dará lugar a baterias

A Ferrari já começou a dar os primeiros passos para a produção de um carro 100% elétrico. De acordo com o The Drive, a marca italiana tem trabalho já feito desde 2019. Segundo as informações mais recentes, a marca removeu o motor de combustão que se encontra na parte central traseira. Este espaço será para alocar uma bateria de grandes dimensões que forma um bloco único.

Para ajudar na autonomia, esta bateria será ligada a outras mais pequenas que serão colocadas na parte debaixo do veículo, algumas mesmo debaixo dos bancos.

De acordo com os desenhos que agora foram publicados, pode ver-se que a parte traseira está mais inclinada para cima. Tal alteração no design será certamente para facilitar a dissipação de calor gerado pela bateria.

Em 2019 o então CEO da Ferrari, Louis Camilleri, disse que a Ferrari lançaria um modelo elétrico, mas com uma linha temporal alargada, apenas depois de 2025. Sobre o futuro veículo elétrico da Ferrari apenas se sabe que será revelado em 2025 e agora esta pequena informação do que foi patenteado. Não há ainda qualquer informação sobre a motorização nem sobre a autonomia.