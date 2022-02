As TVs estão a partir-se mais do que nunca! A culpa é da Realidade Virtual

Já todos assistimos a vídeos hilariantes de pessoas a jogar jogos com óculos de realidade virtual, ou até já fizemos mesmo parte de um deles. As quedas, os gestos e a destruição de objetos são os acontecimentos que mais nos fazem rir... e a destruição de TVs está a acontecer a um ritmo nunca antes visto.

A culpa é da realidade virtual!

Se já experimentou entrar no mundo da realidade virtual vai, certamente, identificar-se com o cenário de estar imerso no jogo ou num universo paralelo e perder completamente a noção do que, fisicamente, o rodeia. Os móveis, objetos e pessoas à sua volta é como se colapsassem... e isso traz situações que podem ser tão cómicas como desastrosas.

Considerando as várias situações, de se bater com a mão na parede, se se cair a tentar atravessar uma trave estreita ou se se atirar um bibelô ao chão, nada disto é muito grave.

VR a destruir cada vez mais televisões

Mas os acidentes com televisões, que são muitas vezes um investimento grande das famílias, estão a acontecer cada vez mais. Há um aumento de televisões que se estão a partir por causa dos acidentes durante jogos de realidade virtual.

Segundo avança uma seguradora britânica, Aviva, em 2021 existiram mais 31% de sinistros envolvendo óculos de realidade virtual e mais 68% mais sinistros, em geral, desde 2016.

A indemnização média por estes danos relacionados com óculos de realidade virtual ascendeu a 775 euros, sendo que a maioria dos incidentes afetou os ecrãs de televisão.

Este tipo de incidentes, tende a aumentar com a inclusão de novas tecnologias que permitem interação com as TVs, como já aconteceu no passado com acessórios de fitness ligados às consolas, por exemplo.

Atualmente, os incidentes com dispositivos VR são tão comuns que no Reddit até já existe uma secção dedicada, a VRtoER, que significa algo como "da realidade virtual aos serviços de urgência", onde se multiplicam os relatos de histórias caricatas.