Chuwi HiPad Pro – o novo tablet Android com ecrã de 10,8″ e resolução 2K

O segmento de tablets está novamente a ganhar importância no mercado, principalmente porque muitas famílias continuam a necessitar de mais equipamentos tecnológicos em casa que garantam o bom funcionamento do trabalho e de aulas à distância, ou o simples entretenimento.

O Chuwi HiPad Pro é uma opção relativamente acessível, onde se pode ainda acoplar um teclado e é compatível com caneta, tornando-se assim num equipamento ainda mais produtivo.

O Chuwi HiPad Pro surge como uma nova proposta no segmento, equipado com ecrã tem 10,8", uma dimensão bastante agradável para trabalhar. O facto de permitir acoplar um teclado e de ser compatível com caneta eleva a sua produtividade.

O tablet oferece uma resolução de ecrã 2K, de 2560 x 1600 píxeis, e vem com um processador Helio G95. Inclui 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Adicionalmente, permite a inclusão de um cartão microSD.

No tablet existe uma bateria com grande capacidade, de 7000 mAh, que, segundo indicação da marca, garante cerca de 10 horas de trabalho.

A câmara frontal, dedicada essencialmente a videochamadas tem 5MP e a câmara traseira é de 8MP. Destaca-se ainda a ligação Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, porta USB Tipo-C e os 4 altifalantes laterais para reprodução de som em stereo.

O Chuwi HiPad Pro com Android 11 está disponível por 279 €, com desconto disponível na página de venda, com entregas a partir da Europa.

Chuwi HiPad Pro