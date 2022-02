Apple regista 3 novos modelos Mac antes do evento de primavera

Vem aí novidade da casa Apple. Tal como foi observado pelo Consomac, a Apple registou três novos Macs na base de dados regulamentares da Eurásia. Os novos números dos modelos são os A2615, A2686, e A2681. Um destes modelos é descrito como um portátil.

Podemos estar a apenas algumas semanas do primeiro evento do ano da Apple e os indícios mostram que poderá vir carregado com novos produtos.

Spring event da Apple trará muitas novidades

O último ficheiro na Comissão Económica Eurasiática, tal como foi visto pelo site francês Consomac, lista três Macs de notícias que foram recentemente registados na agência. Um dos modelos faz referência a um portátil (A2681) e dois são de secretária (A2615, A2686), sendo que todos correm, obviamente, MacOS 12 Monterey.

O evento, que poderá ter lugar já a 8 de março, é quase certo que trará também um novo iPhone SE e um iPad Air, ambos provavelmente com pequenas atualizações.

O iPhone SE terá alegadamente a mesma estrutura baseada no iPhone 8 que o modelo atual, mas trará uma rede 5G, um processador A15, e uma câmara fotográfica melhorada. Da mesma forma, espera-se que o iPad Air mantenha o mesmo design, mas também obtenha um processador A15, uma câmara melhorada com suporte de Center Stage, e 5G.

Os novos Macs vão surpreender

Os Macs poderão ser muito mais interessantes. A Apple tem vários computadores em preparação, incluindo um MacBook Air com o seu design redesenhado e um iMac de 27 polegadas. No entanto, a apresentação de um ficheiro EEC não é necessariamente uma indicação de que um novo Mac será anunciado no próximo mês.

A Apple regista frequentemente os dispositivos junto do organismo regulador muitos meses antes destes chegarem às prateleiras. Mas com numerosos rumores de novos Macs, um lançamento de primavera parece provável.

O candidato mais provável será o iMac de 27 polegadas ou um Mac mini topo de gama, ambos com processadores M1 Pro e M1 Max. O iMac maior também terá um novo design que se adequará ao iMac de 24 polegadas lançado no evento de primavera do ano passado, enquanto o Mac mini também está em linha para um novo recinto mais fino e especificações reforçadas.

O portátil poderá estar aqui no meio de duas "substituições" possíveis, eventualmente um MacBook Pro ou um MacBook Air. Contudo, ambos teriam de ser equipados com um processador ainda não visto, o M2. Há rumores de que este chip chegará mais perto do outono, mas o roteiro da Apple está em constante evolução. Daqui a poucas semanas teremos novidades!