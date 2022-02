Em janeiro venderam-se 2.405 Veículos Elétricos em Portugal

Não é novidade nenhuma que o segmento dos Veículos Elétricos está a crescer bastante. Os clientes olham para o presente e futuro, e consideram que, tendo em conta todas as vantagens, os carros elétricos são atualmente uma boa aposta.

Segundo dados recentes, a venda de Veículos Elétricos novos em janeiro de 2022 cresceu 68,9% em relação ao mês homólogo.

Veículos Elétricos: Vendas representam crescimento de 68,9%

De acordo com a UVE, no mês de janeiro venderam-se 2.405 Veículos Elétricos (100% Elétricos e Híbridos Plug-In), considerando todas as categorias de veículos ligeiros e pesados, o que representa um crescimento de 68,9% em relação ao mês homólogo.

Segundo os dados partilhados, a vendas de BEV (Batery Electric Vehicle) alcançou as 1138 unidades e a venda de PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) chegou às 1267, o que, somando, dá 2.405.

O início do ano 2022 é duplamente positivo, uma vez que este tipo de veículos continuam a ser muito procurados e em termos absolutos verifica-se um aumento de 981 Veículos Elétricos e pesados relativamente a janeiro do ano passado.

Relativamente aos veículos ligeiros de passageiros novos, enquanto que o mercado de venda de veículos de combustão interna em Portugal continua a cair (tendência que se mantém desde o ano passado), as vendas de Veículos Elétricos (100% Elétricos e Híbridos Plug-In) cresceram 57,3% em relação ao mês homólogo e representaram, em janeiro de 2022, uma quota de mercado de 22,6%, revela a UVE.

O crescimento das vendas de Veículos 100% Elétricos acentua-se ainda mais se considerarmos todas as categorias de veículos, apresentando um aumento de 168,4% em relação ao mês homólogo. Os Veículos Híbridos Plug-In, por sua vez, apresentaram um valor de crescimento de 26,7% em relação a janeiro do ano passado.

Marcas mais vendidas em janeiro de 2022

Relativamente às marcas de veículos mais vendidas, em janeiro de 2022 a Hyundai foi a marca que mais viaturas BEV vendeu (118), seguida da Audi (105) e da Peugeot (103).

Ainda no segmento dos Veículos Elétricos a UVE destaca o facto de Portugal já ter ultrapassado mais de 1.000 postos de carregamento rápido, super-rápido e ultrarrápido e mais de 6.000 postos de carregamento normal, e que as redes de carregamento, pública e privadas, e os postos DPC (Detentor de Posto de Carregamento) continuam em franca expansão, com o claro objetivo de aumentar a capilaridade da rede de carregamento em todo o território nacional.

UVE