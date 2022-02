Os requisitos para instalar o Windows 11 sempre foi uma das razões para este sistema não ser usado por muitos utilizadores. Estes são muito restritivos e deixam de fora muitos sistemas recentes e que se pensavam suportados.

Ainda assim, estas limitações podem ser contornadas e o Windows 11 pode ser instalado, com alguns potenciais problemas associados. Agora, sabe-se que muito em breve a Microsoft vai começar a alertar os utilizadores destas máquinas.

Desde que foi apresentado, o Windows 11 sempre deixou alguns PCs de fora da sua lista de máquinas suportadas. A lista de requisitos é elevada e limita o suporte para máquinas mais recentes e com especificações que nem todos suportam.

Isso não deixou os utilizadores satisfeitos, que tentaram por tudo contornar estes mecanismos de controlo. Estas alternativas existem e até a própria Microsoft acabou por explicar como contornar este cenário e abrir assim a lista de instalações do Windows 11.

Agora, e do que foi revelado, O sistema da Microsoft vai ter uma nova notificação, que será focado nas máquinas com hardware não suportado. Irá apenas lembrar os utilizadores que os requisitos não foram cumpridos e que poderá obter mais informações.

Não se sabe por agora se esta notificação será apenas informativa ou se terá qualquer impacto no futuro. A Microsoft desde o início que tem vindo a alertar que as atualizações nestas máquinas com o Windows 11 podem em breve ser limitadas.

Upcoming Windows 11 builds will include a small reminder about system requirements atop System Settings in case your device doesn't meet them. pic.twitter.com/KZ4NkqB7wq — Albacore (@thebookisclosed) February 8, 2022

Por agora, não existe qualquer limitação no campo das atualizações, mas isso poderá mudar no futuro. A instalação já não é realizada de forma direta, via atualização, mas provavelmente até esta será limitada num futuro breve.

Apesar de não ser algo declarado de forma direta, a Microsoft deverá muito em breve terminar este suporte para estas máquinas. Com este alerta, os utilizadores do Windows 11 que não cumprem vão rapidamente perceber o que os deve esperar num futuro próximo.